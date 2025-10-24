Bénin: Présidentielle - Rejet de la candidature des Démocrates, le principal parti d'opposition

Le parti Les Démocrates espérait obtenir gain de cause devant la Cour constitutionnelle du Bénin pour sauver sa participation à la présidentielle de 2026. Après avoir examiné cinq recours, cette dernière s'est finalement déclarée ce jeudi 23 octobre 2025 « incompétente » pour trancher sur le litige. Plus tôt, la Commission électorale avait en effet invalidé le ticket du principal parti d'opposition pour l'élection lors de la publication de la liste provisoire des candidats.

Le délibéré de la Cour constitutionnelle du Bénin tient en une seule phrase. Prononcée par le président, Dorothé Sossa, elle stipule : « En l'état, la Cour se déclare incompétente ». C'est la douche froide pour le principal parti d'opposition Les Démocrates. Les requérants ont quitté la barre, puis la salle, avant même que le président de la Cour constitutionnelle ne clôture la session.

La décision de la Cour, sans recours, maintient en effet écarté le parti de la prochaine élection présidentielle, prévue en avril 2026. Les Démocrates avaient déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle après le rejet de la candidature de leur candidat Renaud Agbodjo par la Commission électorale nationale autonome (Cena). Une insuffisance de parrainages valides (27 présentés au lieu des 28 requis par le Code électoral, NDLR) avait causé l'invalidation de leur dossier. La Cena avait alors indiqué que les recalés disposaient de 48 heures pour formuler leur recours.

« Nous restons debout »

À leur sortie de la Cour constitutionnelle, les requérants se sont abstenus de toute déclaration et se sont dirigés vers le siège du parti pour une concertation. Le secrétaire à la communication du parti, Guy Mitokpè, a été le premier à réagir. « La Cour s'est déclarée incompétente. Nous restons debout pour l'amour que nous avons pour notre pays », a-t-il écrit dans une publication sur Facebook. L'un des avocats du parti, Me Augustin Aballo, s'étonne, lui, que la décision n'ait pas été motivée et dit attendre le document des sages pour mieux comprendre.

« Nous ne savons pas s'il peut y avoir de nouveaux éléments qui pourraient amener la Cour à revirer. »

Cette décision ouvre donc la voie pour le candidat de la majorité présidentielle, le ministre des Finances Romuald Wadagni, qui est, lui, qualifié et appelé à succéder au président Patrice Talon. Au total, trois candidatures ont été rejetées. Renaud Agbodjo, avait été désigné mi-octobre par son parti, Les Démocrates, après plusieurs jours de tractations et une dernière longue nuit de discussions. La liste définitive des candidats sera connue le 31 octobre, après d'éventuels recours devant la Cour constitutionnelle.