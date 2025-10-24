Afrique Centrale: RDC-Rwanda - Après une nouvelle réunion à Washington «les discussions vont continuer»

Mardi 21 et mercredi 22 octobre 2025, des représentants de la République démocratique du Congo, du Rwanda, mais aussi des États-Unis, du Qatar et de la Commission de l'Union africaine se sont réunis à Washington à l'occasion de la troisième rencontre du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, le JSCM. Destinées à faire avancer la mise en oeuvre de l'accord de paix signé le 27 juin dernier entre la RDC et le Rwanda, les discussions avancent, mais peinent à se refléter sur le terrain.

Après une première phase consacrée à l'analyse des menaces et au partage d'informations, les délégués réunis affirment que ces deux jours de discussions ont permis de coordonner des actions spécifiques. Leur objectif, disent-ils, est de créer les conditions pour neutraliser les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et de lever les mesures défensives du Rwanda.

« Les discussions vont continuer », confie un diplomate

Mais à ce stade, il est encore difficile de savoir quand commenceront ces opérations contraignantes contre les FDLR. « C'est un travail technique. Pas besoin d'attendre de décisions spectaculaires de ce genre de réunions. Les discussions vont continuer », a confié à RFI un diplomate impliqué dans les négociations.

Une nouvelle évaluation est prévue les 19 et 20 novembre. En attendant, les Forces armées de la République démocratique du Congo disent poursuivre leurs actions de sensibilisation pour encourager les FDLR à la reddition. De son côté, l'AFC/M23 accuse toujours l'armée congolaise de collaborer avec ces rebelles rwandais. En clair, les discussions avancent à Washington et à Doha, mais sur le terrain, les attaques, elles, continuent.