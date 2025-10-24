Niger: Libération du préfet de Bilma après son enlèvement il y a seize mois

Le préfet de Bilma et quatre de ses collaborateurs, enlevés il y a maintenant 16 mois, sont libres.L'information a été confirmée par des sources militaires et sécuritaires nigériennes. Le commandant Amadou Torda et sa délégation avaient été enlevés en 21 juin 2024 à Dirkou, dans le nord-est du pays par un groupe se présentant comme le Front patriotique pour la justice (FPJ), un mouvement rebelle, hostile au régime militaire.

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir le préfet de Bilma, le commandant Amadou Torda et ses quatre collaborateurs, tous habillés en civil, déclinant à tour de rôle leur identité. Tous semblent être en bonne santé.

Selon plusieurs sources militaires et sécuritaires, ils se trouveraient dans la ville de Gatrone, dans le sud-ouest libyen, à plus de 300 km de la frontière avec le Niger. En l'absence de toute annonce officielle, les spéculations vont bon train. Y a-t-il eu négociations ? se sont ils évadés ?

Pour rappel, les cinq militaires ont été enlevés alors qu'ils revenaient d'une mission à Dirkou, une ville garnison non loin de la frontière libyenne. Ils étaient tombés dans une embuscade, revendiquée quelques jours plus tard par le Front patriotique pour la justice.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un groupe créé au lendemain du coup d'État, dont est issu le régime militaire en place, et qui lutte pour la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum, Celui-ci est toujours détenu dans l'enceinte du palais présidentiel à Niamey depuis plus de deux ans.