Cote d'Ivoire: Présidentielle - Entre désintérêt et résignation, certains Ivoiriens n'iront pas voter

Le premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire se déroule ce samedi 25 octobre 2025. Alors que le taux de participation sera l'une des clés du scrutin, à quelques heures seulement de l'ouverture des bureaux de vote, certains électeurs affirment encore ne pas vouloir glisser de bulletins dans les urnes. Pour RFI, ils font part de leurs inquiétudes, de leur désintérêt, et de leur mécontentement.

Dans le quartier résidentiel de Cocody, au nord d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'approche de l'élection ne provoque pas d'effervescence. Dans les ruelles, Edmée, assure qu'elle n'ira pas voter : par lassitude, mais pas uniquement. « On est fatigués, parce qu'à chaque fois, ce sont les mêmes répétitions. On n'avance pas, à cause de ça rien ne bouge, tu sors, tu as peur ! », justifie-t-elle.

Il y a cinq ans, moins du quart des électeurs de Cocody avaient exprimé leurs suffrages. Kouakou tient, lui, un atelier de couture. Pour lui, l'abstention sera une manière de protester. « On ne sent pas la "vraie" démocratie. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué, lance-t-il. C'est comme si tu allais jouer un match et que tu sais que tu vas perdre... À quoi sert d'aller au terrain ? Ou bien, tu vas faire un combat et tu sais qu'on va te frapper ».

« Ça nous divise, ce n'est pas nécessaire »

D'autres ne voient pas l'intérêt de se rendre aux urnes, estiment que le bureau de vote est loin, ou n'ont pas retiré leurs cartes d'électeurs. Un autre homme rencontré à Cocody affirme par exemple ne plus avoir voté depuis 15 ans, et la crise post-électorale. « Ça a un impact sur notre vie ! Ça nous divise », déclare-t-il. « On a peur de dire ce qu'on ressent aux autres parce qu'on ne sait pas qui est de tel bord, qui est de tel autre bord... Chacun se regarde, tout le monde est méfiant : donc je pense que ce n'est pas nécessaire en fait », poursuit-il.

Huit millions 700 000 Ivoiriens sont appelés aux urnes ce samedi 25 octobre 2025. En 2020, le taux de participation avait été de 53,9%.