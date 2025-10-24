Cameroun: Présidentielle - De nouvelles manifestations dans le Nord, dans l'attente des résultats

Alors que le Cameroun attend toujours la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, annoncée pour lundi 27 octobre, dans l'effervescence, les incertitudes et des protestations ont marqué certaines régions. Notamment au Nord, où de nouvelles manifestations ont été enregistrées.

Relativement épargnée jusqu'ici, la ville de Ngaoundéré, la capitale régionale de l'Adamaoua, a connu ses premières échauffourées. Plusieurs centaines de manifestants pour Issa Tchiroma Bakary y ont investi les rues, chantant à la gloire du candidat du FSNC. Des témoins rapportent qu'ils ont essayé de prendre d'assaut le lamidat de la ville, le siège de l'autorité traditionnelle, sans finalement y parvenir.

Dans la région du Nord, les villes de Guider et Kaélé ont aussi connu des manifestations. Là aussi, des partisans de Issa Tchiroma Bakary ont bruyamment revendiqué sa victoire

Avec l'entrée en scène Ngaoundéré, les trois régions septentrionales, l'Adamaoua, le Nord, l'Extrême-Nord sont celles où les manifestations pro-Tchiroma sont les plus intensives et quasi quotidiennes. À côté de ces revendications, de nombreux appels au calme et à la retenue sont lancés dans les médias par les autorités, les chefs religieux et divers leaders d'opinion.

Dans les grandes villes, en l'occurrence à Yaoundé et Douala, beaucoup ont fait le choix de renforcer les provisions pour leurs familles. Les centres commerciaux et les marchés connaissent une affluence plus importante Divers établissements scolaires ont fait également le choix de fermer momentanément les portes, au moins jusqu'à lundi prochain, jour annoncé pour la proclamation des résultats définitifs de cette élection présidentielle.