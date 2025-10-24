Ile Maurice: Le président d'Air Mauritius démissionne en dénonçant des pressions politiques

Kishore Beegoo, le président du conseil d'administration d'Air Mauritius, a présenté ce jeudi 23 octobre sa démission, à peine dix mois après sa nomination. Une décision surprise, annoncée lors d'une conférence de presse à Port-Louis, au cours de laquelle il a dénoncé les ingérences politiques dans la gestion de la compagnie nationale. L'ancien chairman affirme qu'il quitte ses fonctions « pour préserver sa dignité », tandis que le gouvernement, et notamment le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, son principal détracteur, restent silencieux pour le moment.

À Maurice, c'est une démission qui fait grand bruit. Nommé en janvier dernier à la tête d'Air Mauritius, Kishore Beegoo a claqué la porte ce 23 octobre, dénonçant des pressions politiques. Lors d'une conférence de presse tenue dans l'après-midi, il a expliqué avoir pris sa décision après une réunion avec le Premier ministre Navin Ramgoolam. « Je ne travaille pas sous pression ni sous directives politiques », a-t-il affirmé, ajoutant qu'il quittait la compagnie « par principe ».

Le désormais ex-président d'Air Mauritius a également lancé des piques directes au Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, qu'il accuse de ne pas l'apprécier à sa juste valeur et de faire des critiques infondées. « Qu'il me démente, je le mets au défi », a-t-il lancé. Interrogé par la presse, Paul Bérenger s'est contenté d'un laconique « no comment ».

Des désaccords en toile de fond

En toile de fond, plusieurs désaccords opposent les deux hommes depuis des mois. Ces derniers jours, ce sont des informations autour du renouvellement d'un contrat stratégique de dix ans, signé en mai dernier Par Air Mauritius avec Emirates, qui interroge au niveau du gouvernement. Et la semaine dernière, c'est la décision d'annuler un vol en provenance d'Antananarivo, le 13 octobre dernier, qui a été ouvertement critiqué par Paul Bérenger.

Kishore Beegoo devait initialement présenter, vendredi, les résultats financiers d'Air Mauritius pour l'exercice 2024/2025, des chiffres qu'il promettait « trois fois supérieurs » à ceux de l'année précédente.