Cameroun: Présidentielle - Yaoundé se prépare à l'annonce des résultats

24 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Richard Onanena

Alors que les résultats des élections présidentielles doivent être proclamés lundi 27 octobre 2025 au Cameroun, l'ambiance se crispe dans la capitale du pays, Yaoundé. La présence des forces de maintien de l'ordre dans plusieurs carrefours de la ville et les légères échauffourées qui ont éclaté cette semaine ont semé le doute chez les populations, qui font des provisions pour parer à toute éventualité.

À l'arrêt de taxi de la montée Anne Rouge, en plein coeur de Yaoundé, la capitale du Cameroun, Martine, employée d'une société de la place, s'apprête à regagner son domicile. Elle tient un grand sac dans la main. À l'approche de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, prévue ce lundi 27 octobre, elle affirme se préparer « à toute éventualité ». « Je me suis approvisionnée en huile, riz, savon, tomate, arachides, poisson, farine », liste-t-elle.

Comme elle, plusieurs habitants de Yaoundé ont décidé de faire des réserves. Mercy, mère au foyer, explique, elle aussi, qu'elle a pris ses précautions avant l'annonce des résultats définitifs. « Avant d'attendre les résultats qui devaient sortir hier, j'avais déjà écrasé mon maïs, acheté un peu d'huile, les oeufs, les spaghetti et le riz pour les enfants, au cas où on entend un peu de bruit dehors », témoigne-t-elle.

Les résultats définitifs annoncés ce lundi 27 octobre

Pour Jérôme, observateur de la scène politique, fera lui aussi les magasins ce week-end. Il regrette le climat morose qui sévit dans la capitale camerounaise. « Avec le rendez-vous de lundi, le climat n'est pas bon, explique-t-il. Aujourd'hui, les enfants ne sont pratiquement pas allés à l'école. Je serai encore obligé de faire quelques achats samedi ». Plusieurs établissements resteront fermés lundi prochain, jour de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle.

Mardi 21 octobre, des manifestations sous tension ont eu lieu à Garoua, Yaoundé et Douala, menées par des partisans du candidat Issa Tchiroma Bakary, qui s'est autoproclamé vainqueur du scrutin.

