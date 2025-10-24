Cote d'Ivoire: Présidentielle - Des structures pour veiller à la transparence du scrutin

En Côte d'Ivoire, plus de 8,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes samedi 25 octobre pour élire leur président de la République. La campagne électorale s'est achevée jeudi 23 octobre à minuit, après deux semaines durant lesquelles les cinq candidats en lice ont sillonné le pays pour tenter de convaincre les électeurs.

Une soixantaine de structures ont été accréditées pour observer le scrutin de samedi 25 octobre et veiller à sa transparence. Parmi elles figure le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), qui déploie plus de 2 300 observateurs à travers la Côte d'Ivoire.

« Nous déployons des équipes d'observation et nous avons également une salle de situation au siège du Conseil national des droits de l'Homme qui suit ce qui se passe sur le terrain par les informations que nous remontent nos observateurs sur le terrain, parce que nous avons mis à leur disposition une application », explique Hassane Diané, le secrétaire général du CNDH.

« Mettre fin à un dysfonctionnement qui existerait dans un lieu de vote »

Et cette observation se porte sur différents points de l'élection, « non seulement sur les activités menées par le bureau de vote à son ouverture, sur le déroulement du scrutin au moment du vote des électeurs, mais sur les dépouillements et même sur la centralisation des résultats dans les sièges des commissions électorales indépendantes, poursuit Hassane Diané. Lorsque nous recueillons ces informations, si celles-ci nécessitent que nous saisissons toute autre autorité pour intervenir pour mettre fin à un dysfonctionnement qui existerait dans un lieu de vote, nous le faisons immédiatement et nous avons la pleine coopération de la commission électorale indépendante du ministère de l'Intérieur et de la sécurité. »