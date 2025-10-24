Sénégal: Inclusion financière - Une nouvelle ère pour la microfinance ouverte

23 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire (MMESS) franchit une nouvelle étape dans sa politique d'inclusion financière. Ses instruments d'intervention, FONAMIF, FDMI, Plasepri et le Programme d'appui aux acteurs de l'ESS, ont signé 18 conventions particulières avec des Institutions de microfinance (IMF) pour un montant global de 6,826 milliards FCFA.

Ces accords, conclus dans le cadre du Programme d'Appui au Crédit et au Financement Inclusif (PACTIFU), permettront d'octroyer des prêts préférentiels aux CPS, TPE, MPME et autres acteurs de l'Économie sociale et solidaire. L'objectif : faire de la microfinance un levier de souveraineté économique au service de tous les porteurs de projets, qu'ils disposent ou non de revenus.

Présidée par le ministre Alioune Badara Dione (PhD), la cérémonie a réuni des représentants de la BCEAO, du Ministère des Finances et du Budget, de l'APIM, de l'Apsfd-Sénégal, ainsi que des partenaires comme la Banque islamique de développement (BID) et l'Agence italienne de coopération pour le développement (AICS).

