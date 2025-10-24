Sénégal: Sédhiou - 400 élèves enrôlés par le programme «wadial Khalei»

Le développement d'un pays passe par une citoyenneté responsable. C'est dans cette optique que les autorités ont lancée «wadial Khalei » un programme citoyen pour forger le Sénégalais de demain.

Les autorités administratives, éducatives et militaire ont procédé ce jeudi au lancement du programme «Wadjal Khalei» au lycée Ibou Diallo. Ce programme ambitieux, né de la convention de partenariat entre le ministère de l'Éducation et le ministère des Forces armées vise à « renforcer le civisme, le patriotisme et la citoyenneté active au sein de la jeunesse sénégalaise en les préparant à devenir des citoyens actifs et conscients », a informé le lieutenant-colonel Bernard Bienvenue Diatta, du 26 bataillon reconnaissance d'appui.

Pour cette première édition du programme 400 jeunes des classes de seconde âgés entre 15 et 20 ans sont enrôlés. « Ces élèves seront les acteurs privilégiés d'un programme d'éveil citoyen, articulé autour de plusieurs activités. Des sciences de sensibilisation sur les grands défis de notre époque, des ateliers et échanges sur l'usage responsable des réseaux sociaux, la préservation de la santé et la protection de la vie », a cité Lieutenant colonel Bernard Bienvenue Diatta.

Les autorités ont aussi prévu d'oeuvrer afin de familiariser cette première cohorte avec les piliers de l'État et de la démocratie.

Toutes ses activités, à en croire Diadia Dia gouverneur de la région, sont un point de départ pour vous pousser cette jeunesse à avoir des comportements exemplaires à la maison, à l'école et au sein de la société ». Il a salué l'engagement des acteurs de l'éducation aussi bien militaires qui travaillent à bâtir un citoyen modèle.