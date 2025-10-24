Sénégal: Sédhiou - 400 élèves enrôlés par le programme «wadial Khalei»

23 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le développement d'un pays passe par une citoyenneté responsable. C'est dans cette optique que les autorités ont lancée «wadial Khalei » un programme citoyen pour forger le Sénégalais de demain.

Les autorités administratives, éducatives et militaire ont procédé ce jeudi au lancement du programme «Wadjal Khalei» au lycée Ibou Diallo. Ce programme ambitieux, né de la convention de partenariat entre le ministère de l'Éducation et le ministère des Forces armées vise à « renforcer le civisme, le patriotisme et la citoyenneté active au sein de la jeunesse sénégalaise en les préparant à devenir des citoyens actifs et conscients », a informé le lieutenant-colonel Bernard Bienvenue Diatta, du 26 bataillon reconnaissance d'appui.

Pour cette première édition du programme 400 jeunes des classes de seconde âgés entre 15 et 20 ans sont enrôlés. « Ces élèves seront les acteurs privilégiés d'un programme d'éveil citoyen, articulé autour de plusieurs activités. Des sciences de sensibilisation sur les grands défis de notre époque, des ateliers et échanges sur l'usage responsable des réseaux sociaux, la préservation de la santé et la protection de la vie », a cité Lieutenant colonel Bernard Bienvenue Diatta.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les autorités ont aussi prévu d'oeuvrer afin de familiariser cette première cohorte avec les piliers de l'État et de la démocratie.

Toutes ses activités, à en croire Diadia Dia gouverneur de la région, sont un point de départ pour vous pousser cette jeunesse à avoir des comportements exemplaires à la maison, à l'école et au sein de la société ». Il a salué l'engagement des acteurs de l'éducation aussi bien militaires qui travaillent à bâtir un citoyen modèle.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.