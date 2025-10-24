Sénégal: Touba - Un manuel scolaire consacré à Cheikh Ahmadou Bamba intégré dans le programme scolaire

Le nouveau manuel scolaire intitulé « Cheikh Ahmadou Bamba, phare qui guide vers Allah et son messager » a été présenté ce jeudi au complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Écrit par Serigne Ahmadou Bamba Mbacké, fils du khalife général des mourides, ce manuel sera désormais intégré dans les programmes scolaires de Touba.

Selon Abdoulaye Oumar Kane, inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Mbacké qui a fait la présentation, ce manuel retrace la vie et l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba et donne une dimension internationale à son image. L'auteur a puisé dans les sources du « Minanoul-Bakhil-Khadim » de Serigne Bassirou Mbacké et de « Irwanu Nadim » de Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana pour rédiger son livre. Le manuel est divisé en deux tomes, avec un total de 13 parties et 56 chapitres.

M. Kane estime que ce manuel arrive à point nommé pour combler les lacunes importantes dans l'éducation nationale, car malgré les nombreuses réformes, les guides religieux n'ont jamais été intégrés dans les programmes scolaires. L'auteur précise que son livre a été validé par l'Institut national d'études et d'actions pour le développement de l'éducation (INÉADE), ce qui autorise son enseignement dans les écoles.Il invite la nouvelle génération à s'inspirer de l'exemple de Serigne Touba à travers ce manuel.

L'inspecteur Kane estime que leur rôle consiste à former les enseignants sur la manière d'utiliser efficacement ce manuel, en identifiant les thèmes pertinents et en déterminant les moments opportuns pour les intégrer dans l'emploi du temps scolaire.

