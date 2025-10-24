Sénégal: Conservation et biodiversité - Vers un projet écotourisme sur l'élan de derby

Le Réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal de l'Assemblée nationale et l'ambassade de la République Tchèque ont célébré, hier, les 25 ans de coopération. Une célébration axée sur la conservation des écosystèmes et la préservation de biodiversité.

Dans le cadre de la conservation des écosystèmes et la préservation de la biodiversité, Dakar et Prague ont décidé d'élaborer un projet d'écotourisme sur l'élan de derby, après 25 ans de coopération. Le député Samba Dang, président du Réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal (Repes), a plaidé pour la relance de ce projet. Il compte sur l'appui de l'ambassade de la République Tchèque. « Nous avons déjà engagé le travail avec une note conceptuelle sur le projet « écotourisme ». Il fera l'objet d'échange », a-t-il souligné.

Il estime que ces échanges seront l'occasion de développer un projet pilote qui permettra de concilier l'activité de découverte et les efforts de protection de la biodiversité. « Les initiatives de partenariat avec l'ambassade de la République Tchèque, le ministère de l'Environnement et la Transition Écologique, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme dans la conduite conjointe du projet favorisera l'adoption et la mise en place d'outils et d'instruments de protection et de valorisation des espèces emblématiques du Sénégal », a soutenu le parlementaire.

Il a invité les autorités à développer un programme de recherche sur la biologie notamment le comportement alimentaire et reproductif. Il a déploré les braconnages notés ces dernières années et a plaidé pour la protection des espèces. De son côté, Mbène Faye, au nom du président de l'Assemblée nationale, a salué la réintroduction réussie de l'élan de derby, espèce menacée et emblématique de notre biodiversité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres