Sénégal: Plus de 3000 dossiers enrôlés lors d'une audience foraine à Kafountine

23 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kafountine — Une audience foraine organisée par la municipalité de Kafountine, dans la région de Ziguinchor (sud), a permis mercredi l'enrôlement de plus de 3000 dossiers, dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance.

L'objectif de cette audience foraine était de "répondre durablement" à la problématique de l'état civil dans cette zone marquée par le conflit et les déplacements de population, selon le maire de Kafountine, David Diatta.

"Aujourd'hui, avec les statistiques que nous avons, nous avons enrôlé plus de 3000 cas, en plus des 2000 cas déjà enrôlés en décembre 2024 et en mars dernier", a déclaré M. Diatta à des journalistes, au terme de l'audience foraine.

Selon l'édile, cette opération gratuite s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Diomaye pour la Casamance, mis en place par le gouvernement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif est de favoriser la réinsertion des déplacés de retour, souvent sans documents d'état civil, et de consolider le processus de paix dans la région, a ajouté le maire de Kafountine.

Il a salué l'implication des autorités judiciaires, notamment le garde des Sceaux et le président du tribunal d'instance de Bignona, qui ont facilité la tenue de cette audience foraine.

En plus des actes de naissance, des jugements de décès et de mariage ont également été délivrés.

"Tout a été pris en charge par l'État. Aucun citoyen n'a déboursé un franc", a précisé David Diatta, soulignant le caractère inclusif et social de l'opération.

La crise casamançaise a négativement impacté sur le taux d'enregistrement des naissances, ajoutée à la négligence de certains parents.

"Beaucoup de parents ont négligé l'importance de déclarer leurs enfants à la naissance", déplore à ce sujet Élie Bana Diatta, adjoint d'un chef quartier de Kafountine.

Il insiste sur la nécessité de sensibiliser davantage les parents pour éviter que des enfants se retrouvent sans papiers au moment à l'âge scolaire.

"Certains élèves arrivent jusqu'en classe de CM2 sans extrait de naissance. Et cela peut leur fermer la porte à plusieurs concours", renchérit Mostapha Diatta, un responsable communautaire de Colomba, dans le département de Bignona.

Il plaide pour la pérennisation de ces audiences foraines et un renforcement de la sensibilisation au niveau des villages.

Pour les autorités locales, cette initiative vise à rétablir un droit fondamental pour tous les citoyens.

"C'est un acte fort pour accompagner la paix en Casamance. Il est important que chaque enfant ait un extrait pour pouvoir étudier, obtenir une carte d'identité et bénéficier pleinement de ses droits", a conclu le maire de Kafountine.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.