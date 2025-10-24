Sénégal: Le PAENS oeuvre à l'accès de 50% des personnes handicapées à la carte d'égalité des chances d'ici 2027

Thiès — Le Projet d'accélération de l'économie numérique du Sénégal (PAENS) ambitionne de faciliter l'accès de 50% des personnes handicapées à la carte d'égalité des chances d'ici 2027, a appris l'APS du directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées, Mamadou Lamine Faty.

"Il y a un indicateur qui consiste à enrôler 50 % de la population des personnes handicapées au programme de la carte d'égalité des chances", a-t-il déclaré, mercredi, lors d'un atelier de formation des acteurs sur les outils du recensement spécial des personnes vivant avec un handicap.

Selon M. Faty, le chef de l'État a donné des instructions pour la formulation d'une nouvelle stratégie du handicap, à travers plusieurs directives présidentielles.

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, conformément aux directives présidentielles, a diligenté une étude relative à cette nouvelle stratégie, a-t-il signalé.

"Le Sénégal a conduit un recensement général de la population, à l'issue duquel la population des personnes handicapées a été estimée à 1.210.726, soit 7,3 %", a indiqué le directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées.

"On ne peut pas mener une étude sur le handicap sans avoir des données fiables et pertinentes dans le domaine du handicap", a-t-il ajouté.

Sous l'égide du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, le Sénégal a produit 10.0021 cartes d'égalité des chances, correspondant à environ 9 % de la population cible, a indiqué Mamadou Lamine Faty.

Pour atteindre l'objectif d'enrôlement de 50 % de la population des personnes handicapées à travers le programme de la carte d'égalité des chances, il faut enrôler environ "605.000 personnes handicapées", selon M. Faty.

Il juge important, sous ce rapport, de conduire un recensement spécial sur le handicap, avec des professionnels, notamment l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) qui, selon lui, est en train d'accompagner l'élaboration et la validation des outils en question.