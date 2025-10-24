Sénégal: Notto Gouye Diama - La gendarmerie appelée à une 'présence dissuasive' contre les courses périlleuses de motos Jakarta

Tivaouane — Des habitants de Notto Gouye Diama (Tivaouane, ouest) ont plaidé pour une "présence dissuasive" de la gendarmerie, pour mettre fin "courses folles" de motos Jakarta sur la route des Niayes, au retour de la plage devenue le point de ralliement de nombreux jeunes venant pour la plupart de Thiès durant le week-end.

Un habitant de la zone signale qu'après une journée d'activités ludiques et de matchs de football improvisés sur la plage, les jeunes regagnent la route des Niayes à la tombée du jour, dans des convois anarchiques, qui finissent par des courses-poursuites effrénées sur le bitume.

Selon plusieurs témoignages recueillis par l'APS sur place, nombre de ces visiteurs du week-end sont des conducteurs de moto-taxis dits "Jakarta".

Selon un témoin, ce phénomène a failli virer au drame le 5 octobre dernier, à hauteur du village de Darou Alpha, quand un groupe de conducteurs, lancé à vive allure, a percuté une autre moto-taxi en cours de route.

Le conducteur et son passager, grièvement blessés suite à ce choc, ont tous les deux été évacués d'urgence vers l'hôpital régional de Thiès.

Face à cette dérive inquiétante, plusieurs voix se sont élevées dans la zone, pour demander un renforcement de la surveillance et une présence dissuasive de la gendarmerie de Notto Gouye Diama sur les axes menant à la plage, afin d'enrayer ces comportements téméraires pour éviter une tragédie.

La plage de Notto Gouye Diama, très touchée par l'érosion côtière, du fait de violentes vagues, est évitée par les habitants du village, conscients du danger.