Sénégal: La fondation de la LONASE rénove le service ORL du centre de santé Philippe-Maguilen-Senghor

23 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La fondation de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a reconstruit et équipé de nouveau le service chargé des maladies de l'oreille, du nez et de la gorge au centre de santé Philippe-Maguilen-Senghor de Yoff, à Dakar.

La rénovation du service d'otorhinolaryngologie (ORL) de cet établissement public de santé fait partie des activités de responsabilité sociétale d'entreprise de la LONASE, selon les dirigeants de la société des jeux et paris sportifs.

Ce centre de santé jouant le rôle d'un hôpital, la fondation de la LONASE juge nécessaire de venir en aide à ses dirigeants, a ajouté M. Manga lors de la réception du service ORL rénové.

"Le 4 juin dernier, nous nous rassemblions dans nos locaux pour la signature d'une convention de partenariat en vue de la rénovation et de l'équipement du bloc ORL du centre de santé Philippe-Maguilen-Senghor. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de nous retrouver pour célébrer ces réalisations", a dit le directeur général de la LONASE, Toussaint Manga.

"Je suis bien placé pour comprendre la nécessité et l'urgence d'aider le centre de santé Philippe-Maguilen-Senghor", a affirmé M. Manga, rappelant y avoir exercé une partie de sa carrière de médecin.

Selon Mouminatou Sèye Faye, sa cheffe, le service ORL ne fonctionnait plus depuis 2022.

De trois auparavant, le nombre de ses opérations chirurgicales passe maintenant à 12, grâce à la fondation de la LONASE, a-t-elle signalé.

Le service ORL rénové porte le nom d'El Hadji Malick Diop, un ancien chef du département d'otorhinolaryngologie de l'université Cheikh-Anta-Diop.

Le colonel El Hadji Malick Diop, professeur de médecine, a reçu plusieurs distinctions honorifiques, dont celles de chevalier de l'ordre des Palmes académiques (France) et de chevalier de l'ordre national du Lion (Sénégal). Il a exercé ses fonctions de médecin dans de nombreux pays.

