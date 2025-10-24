Sénégal: Tambacounda - Une organisation offre des kits scolaires à une vingtaine d'établissements scolaires et préscolaires

Sinthiam Tougoube — L'organisation non gouvernementale "Le Korsa" a procédé, jeudi, à la remise de fournitures scolaires, de détergents et de matériels didactiques pour le personnel enseignant, à une vingtaine d'établissements scolaires et préscolaires du département de Tambacounda (est), a constaté l'APS.

Cette cérémonie de remise de kits scolaires d'une valeur de 10,5 millions de francs CFA s'est tenue au Centre culturel de Sinhian Tougoube, un village de la commune de Missirah, dans le département de Tambacounda.

"Pour cette année scolaire 2025/2026, le budget mobilisé s'élève à environ 19 000 000 francs CFA dont 10 500 000 francs pour les fournitures réparties à une vingtaine d'établissements scolaires et préscolaires qui se trouvent dans les départements de Tambacounda, notamment dans la zone bananière de Gouloumbou, de Missirah et de Botou dans la commune de Sinthiou Malème", a déclaré Moussa Diogoye Sène, directeur de programmes de l'OGN Le Korsa.

"Le reste du budget sera investi dans l'obtention des certificats de naissance, l'acquisition de matériels pour la reprographie, mais également dans la restauration des élèves lors des examens de fin d'année", a-t-il fait savoir.

Selon Moussa Diogoye Sène à travers cette initiative, L'organisation Korsa contribue à l'amélioration des enseignements apprentissages de diverses manières dans la région de Tambacounda, en particulier dans la zone bananière de Gouloumbou, dans la commune de Missirah.

"Depuis plus de dix ans, Le Korsa donne des fournitures scolaires aux écoles de la zone [Gouloumbou], en commençant par trois écoles en 2012, nous sommes aujourd'hui à 20 écoles élémentaires et préscolaires", a-t-il expliqué.

La distribution de ces fournitures scolaires vise aussi à promouvoir l'équité au sein des écoles ciblées, selon le directeur de programmes de l'OGN Le Korsa.

"En construisant des salles de classes, des jardins d'enfants, des logements pour les enseignants en zone rurale, en érigeant des clôtures autour des écoles, Le Korsa a compris que tout cela est utile, mais le manque de fournitures scolaires pour commencer effectivement les apprentissages à temps et atteindre le quantum horaire peut compromettre l'atteinte des bons résultats scolaires", a dit M. Sène.

Au-delà du département de Tambacouna, M. Sène a indiqué que Le Korsa intervient dans d'autres localités, notamment à Touba Kawsara et Barsafo, dans le département de Koumpentoum, à Goumbayel dans le département de Goudiry et à Ourour dans le département de Gossas (centre).