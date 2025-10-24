Sénégal: Des élus de la ville mauritanienne d'El Mina séjournent à Ngaye Mékhé pour développer les échanges entre les deux villes

Ngaye Mékhé — Des membres du conseil municipal de la ville mauritanienne d'El Mina effectuent une visite à Ngaye Mékhé, dans l'ouest du Sénégal, pour la promotion d'échanges culturels et économiques entre ces deux municipalités, a appris l'APS, jeudi, de leurs maires.

La commune de Ngaye Mékhé est jumelée à El Mina depuis juillet dernier. Les deux villes développent des échanges culturels et économiques, dans le domaine des cuirs et peaux et d'autres secteurs.

Au-delà de leur jumelage et de leurs initiatives communes, les maires des deux villes souhaitent consolider les relations sénégalo-mauritaniennes.

Ils veulent rapprocher les habitants des deux communes, "dans un esprit de fraternité, de solidarité et de développement partagé".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous entretenons ce jumelage pour perpétuer les relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie, travailler en même temps à des sujets d'intérêt commun, à partir de nos potentialités locales", a dit le maire de Ngaye Mékhé, Magatte Wade, lors d'une conférence de presse donnée conjointement avec son homologue d'El Mina, Moussa Ould Abdallahi.

Ils ont annoncé la mise en place d'une "plateforme" conjointe réunissant les élus, la société civile et les universitaires des deux villes.

L'objectif de cette structure sera de renforcer les liens sénégalo-mauritaniens et de développer des échanges dans les domaines de la culture et de l'économie, selon eux.

Un projet de tannerie doté d'un budget de 7 milliards de francs CFA

Magatte Wade a salué la "solidité" des relations entre El Mina et Ngaye Mékhé, qui, selon lui, s'enrichissent de visites croisées ayant permis de découvrir les potentialités économiques, de part et d'autre.

"Le Sénégal et la Mauritanie partagent une longue tradition [...] Ce jumelage soutenu par nos conseils municipaux et nos autorités étatiques vient consolider cette proximité", a-t-il dit.

Selon M. Wade, lors d'une visite à El Mina, des élus de Ngaye Mékhé se sont entretenus avec de hautes autorités mauritaniennes, dont le ministre des Affaires municipales et le président de l'Association des maires de la Mauritanie.

Les deux communes envisagent de mettre en oeuvre un projet de tannerie, avec un budget de 7 milliards de francs CFA, pour la valorisation de la filière cuirs et peaux.

Le maire d'El Mina s'est réjoui de ce partenariat, qu'il considère comme un bon modèle de coopération décentralisée.

"Je suis très heureux de ce jumelage entre Ngaye Mékhé et El Mina. Nous devons sensibiliser l'opinion et favoriser l'adhésion des deux communautés" à ce jumelage, a dit Moussa Ould Abdallahi.

Il s'est réjoui de "l'engagement" des gouvernements mauritanien et sénégalais à travailler ensemble dans plusieurs domaines.

M. Ould Abdallahi a tenu à remercier Magatte Wade pour "son engagement constant en faveur du développement de sa commune" et son attachement à la coopération entre les collectivités territoriales.

"La commune de Ngaye Mékhé nous inspire beaucoup. L'alliance des communes va renforcer l'implication de la société civile, des jeunes et des acteurs économiques", a-t-il ajouté.

Des "opportunités de partenariats concrets"

La commune d'El Mina, située dans la banlieue de Nouakchott, la capitale mauritanienne, abrite la plus grande tannerie du pays, selon lui.

Il existe des "opportunités de partenariats concrets" entre El Mina et Ngaye Mékhé, qui est reconnue pour son expertise artisanale et la qualité de ses cuirs, selon Moussa Ould Abdallahi.

Les premiers échanges entre les deux villes ont eu lieu du 27 juillet au 2 août à El Mina.