Sénégal: Médinatoul Salam 2 - Des fournitures scolaires d'une valeur de 9 millions FCFA remises aux écoles de la commune

23 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Médinatoul Salam 2 — Le maire de Médinatoul Salam 2, dans la région de Kaffrine (centre), Modou Seck, a remis, jeudi, des fournitures scolaires d'une valeur de neuf millions de francs CFA aux établissements élémentaires et écoles coraniques de la commune, dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026, a constaté l'APS.

"Cette initiative vise à accompagner toutes les écoles, car nous sommes dans une période où beaucoup de parents peinent véritablement à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire", a-t-il déclaré, au terme de la cérémonie officielle de remise des fournitures scolaires, en présence des différents acteurs de l'école.

Ces fournitures, qui ont été remises aux collectifs des directeurs d'écoles (CODEC) de Pathé Thiangaye et de Médinatoul Salam 2, sont composées de cahiers, de boites de craies, de matériels géométriques entre autres équipements scolaires" , a précisé le maire.

Le président du Collectif des directeurs d'écoles de la commune, Mor Talla Thiam, a salué la démarche du maire consistant à partager la remise de ces fournitures aux deux collectifs des directeurs d'écoles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Auparavant, certains directeurs d'école parcouraient plusieurs kilomètres pour récupérer leur lot de fournitures", a rappelé Mor Talla Thiam.

Il a souligné que ces fournitures permettront aux enseignants et aux élèves de démarrer correctement les cours, au grand bonheur des parents d'élèves.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.