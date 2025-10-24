Sénégal: Médinatoul Salam 2 - Des fournitures scolaires d'une valeur de 9 millions FCFA remises aux écoles de la commune

Médinatoul Salam 2 — Le maire de Médinatoul Salam 2, dans la région de Kaffrine (centre), Modou Seck, a remis, jeudi, des fournitures scolaires d'une valeur de neuf millions de francs CFA aux établissements élémentaires et écoles coraniques de la commune, dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026, a constaté l'APS.

"Cette initiative vise à accompagner toutes les écoles, car nous sommes dans une période où beaucoup de parents peinent véritablement à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire", a-t-il déclaré, au terme de la cérémonie officielle de remise des fournitures scolaires, en présence des différents acteurs de l'école.

Ces fournitures, qui ont été remises aux collectifs des directeurs d'écoles (CODEC) de Pathé Thiangaye et de Médinatoul Salam 2, sont composées de cahiers, de boites de craies, de matériels géométriques entre autres équipements scolaires" , a précisé le maire.

Le président du Collectif des directeurs d'écoles de la commune, Mor Talla Thiam, a salué la démarche du maire consistant à partager la remise de ces fournitures aux deux collectifs des directeurs d'écoles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Auparavant, certains directeurs d'école parcouraient plusieurs kilomètres pour récupérer leur lot de fournitures", a rappelé Mor Talla Thiam.

Il a souligné que ces fournitures permettront aux enseignants et aux élèves de démarrer correctement les cours, au grand bonheur des parents d'élèves.