Sénégal: Magal de Mbacké Kadior - Les organisateurs insistent sur la sécurité, la santé et les infrastructures, 'trois priorités identifiées'

Louga — Le comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs du Magal de Mbacké Kadior (Louga, nord) a retenu trois priorités en vue du bon déroulement de cette manifestation religieuse, a indiqué la gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, citant notamment la transformation du centre de santé en structure de référence.

Le Magal annuel de Mbacké Kadior, commémorant la naissance de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké (1891-1936), fils de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), fondateur du Mouridisme, est prévu le 19 novembre prochain dans cette commune du département de Kébémer.

Selon la gouverneure, les trois principales préoccupations soulevées lors du CRD par le coordonnateur du comité d'organisation, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, concernent la santé, la sécurité et les infrastructures.

"Ces préoccupations incluent la transformation du centre de santé secondaire de Mbacké Kadior en centre de référence pour une prise en charge optimale des populations", a déclaré Mme Mbodj.

Elle a également évoqué la nécessité "d'ouvrir la brigade de gendarmerie de Mbacké Kadior, construite depuis plus de cinq ans, mais toujours inactive".

Sur le plan des infrastructures, le comité d'organisation a plaidé pour "la réhabilitation de la voie de contournement de Mbacké Kadior et la construction de la route reliant Ngaye à Thilmakha".

Mme Mbodj a assuré que ces doléances seront transmises aux autorités compétentes et promis des "actions régionales" pour y apporter des solutions rapides. Elle a par ailleurs salué "l'implication des chefs de service, des préfets de Kébémer et de Daroul Mouhty, du maire et des notables de la localité dans les préparatifs de ce rendez-vous religieux.

Le coordonnateur du comité d'organisation, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, a pour sa part rappelé la dimension spirituelle du Magal, "moment de prières et de recueillement dédié à Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké".

"Le Magal de Mbacké Kadior reste un temps fort de dévotion et de transmission des enseignements des figures religieuses fondatrices, en promouvant ls valeurs de la foi, de la vérité et du culte du travail", a estimé Serigne Cheikh Thioro Mbacké.