Sénégal: Kolda - Les jeunes invités à s'approprier du programme 'Waajal Xale Yi'

Le gouverneur de la région de Kolda (Sud), Moustapha Ndiaye a exhorté les jeunes, notamment, les élèves à s'approprier le programme " Waajal Xale Yi" lancé, jeudi, au lycée Alpha Mollo Baldé, une initiative visant à permettre aux jeunes d'assumer leurs responsabilités citoyennes et patriotiques.

"Le programme +Waajal Xale Yi+ fruit d'un partenariat que nous voulons fécond entre le ministère de l'Eduction et celui des Forces Armées est une initiative qui consiste à regrouper les acteurs de l'éducation et les forces de défense et de sécurité autour d'un thème à l'effet de renforcer les acquisitions, les compétences des élèves sur un sujet d'actualité", a expliqué le gouverneur qui a pris part à la cérémonie de levée des couleurs avant le lancement de cette initiative.

"Le patriotisme n'est pas simplement un sentiment abstrait, mais il est un engagement actif pour son pays, pour son histoire et pour son projet et le civisme désigne le respect, l'attachement et le dévouement d'un citoyen pour son pays et ou la collectivités dans laquelle il vit. Nous nous interrogerons donc sur leurs conséquences et leurs réappropriations par les différents acteurs, notamment, vous les jeunes élèves", a-t-il déclaré en marge du lancement du programme à Kolda.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté de l'académie, l'on salue l'initiative qui vise à préparer les jeunes à contribuer dans la construction du pays.

"Nous nous félicitons de l'initiative de ce programme qui va permettre de préparer les jeunes à construire un Sénégal prospère. Ce programme va permettre aux jeune d'assumer leurs responsabilités citoyennes et patriotiques. Il s'agira de former des citoyens conscients de leurs devoirs et responsabilités", a indiqué Mamadou Diop inspecteur d'académie de Kolda .

Ainsi le programme "Waajal Xale Yi" sur initiative du ministère de l'Education nationale et mise en oeuvre par le ministère de Forces Armées va permettre aux jeunes, notamment, aux élèves à intégrer au quotidien des activités de terrain pour la promotion du civisme et de la citoyenneté.