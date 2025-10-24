Sénégal: En visite au «Soleil» - L'ambassadrice du Brésil au Sénégal, Daniella Xavier, salue l'intégration des Sénégalais

En visite, jeudi, au quotidien national Le Soleil, l'ambassadrice du Brésil au Sénégal, Daniella Xavier, a exprimé sa volonté de jeter les bases d'une coopération plus approfondie entre les deux pays, mais aussi entre son institution et le journal. Elle a indiqué que 90 % des Sénégalais établis au Brésil ont été régularisés et bénéficient désormais du titre de résident permanent.

La diplomate s'est réjouie de la vitalité de la coopération entre le Sénégal et le Brésil, dont les relations officielles remontent à 1911. Dans ce sillage, elle a souligné que la participation du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, à la COP 30, prévue en novembre prochain à Belém, au Brésil, illustre la volonté commune de consolider ce partenariat.

« Ce sera sa première visite en tant que président de la République. Cette conférence mondiale constituera une opportunité pour discuter de nouvelles initiatives de coopération et dresser le bilan de nos relations bilatérales », a-t-elle précisé.

Mme Xavier s'est également félicitée du nombre croissant de Sénégalais installés dans son pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« En 2018, une modification de la loi sur l'immigration a permis à tous les Sénégalais présents au Brésil, quelle que soit leur situation, d'être régularisés et d'obtenir le statut de résident permanent pour une durée de dix ans », a-t-elle rappelé.

Ainsi, 90 % des Sénégalais établis au Brésil disposent aujourd'hui d'un titre de séjour permanent, leur offrant les mêmes droits et avantages que les citoyens brésiliens.

Pour sa part, le directeur général du Soleil, Lamine Niang, a réaffirmé son engagement, aux côtés de ses collaborateurs, à appuyer cette dynamique de partenariat.

« À travers Le Soleil, média de référence dans notre pays, vous nous donnez l'occasion de mettre en lumière l'importance et la portée de la coopération Sud-Sud. Les pays du Sud nous ont toujours inspirés, car nous partageons une histoire et des valeurs communes », a-t-il souligné.

Le directeur général a également salué la trajectoire inspirante du Brésil, qui a su se développer à un rythme soutenu.

« Le Brésil constitue aujourd'hui une référence pour de nombreux pays africains. C'est un modèle inspirant, d'autant que la moitié de sa population est afro-brésilienne. C'est un pays que j'ai eu à visiter et qui a beaucoup à offrir à nos jeunes nations », a-t-il indiqué.

M. Niang est également revenu sur les chantiers en cours au sein du journal, notamment le projet de numérisation des archives, destiné à les rendre plus accessibles, ainsi que l'enrichissement de l'offre éditoriale, passée de 24 à 32 pages.

Il a enfin réaffirmé sa volonté de mobiliser tous les supports de communication du Soleil afin de valoriser les initiatives contribuant au renforcement des liens entre les peuples du Sud.