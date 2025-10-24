Sénégal: Humour sur fond de gyrophare

billet

Ah Samba, « Ka » sérieux ? Non, « Ka » suspect, finalement un cas stressant ! ... Des lives TikTok au son des menottes, il n'y a qu'un bonnet. Son fidèle compagnon de misère l'a encore trahi.

Premier engouement dans son Djolof natal avec son refrain « Rang muy gaaw », suivi du premier vol à main armée nocturne, incluant une livraison intégrée. C'était comme une scène comique, mais les caméras de surveillance n'ont pas ri. Vers la prison.

Là-bas, un autre épisode : une arnaque. On dirait que chaque cellule est un plateau de tournage pour sa propre série judiciaire. Ensuite, grâce accordée par le président. Espérer.

Hélas ! Samba est de nouveau mentionné dans une affaire similaire. La comédie se transforme en drame noir. Peu importe le cadre, l'intrigue demeure identique.