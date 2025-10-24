Sénégal: Insécurité alimentaire - Plus de 360 millions pour 2700 ménages de Podor !

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a procédé hier, à la place Lamtooro Sidiki Sall de Podor, au lancement officiel du programme de réponse à l'insécurité alimentaire. À Podor, 2700 ménages vulnérables sont ciblés, pour un montant estimé à 364,5 millions de francs CFA.

Dans le cadre de ce programme financé par la Banque mondiale à travers le Fonds de solidarité nationale (FSD), une enveloppe de 364,5 millions de francs CFA a été allouée à Podor, au profit de 2 700 ménages.Chaque famille bénéficiera d'un transfert monétaire de 135 000 F CFA, réparti sur trois mois, à raison de 45 000 F CFA par mois.

« L'objectif est d'appuyer les ménages en situation de crise alimentaire et nutritionnelle dans les départements identifiés, en leur apportant une assistance d'urgence à travers des interventions multi sectorielles », a expliqué la ministre Maïmouna Dièye. Le plan de riposte du FSD concerne au total 10 000 ménages vulnérables répartis dans les départements de Podor, Matam, Bakel, Goudiry et Salémata. À l'échelle nationale, le programme de réponse à l'insécurité alimentaire repose sur un budget global de 1,474 milliard de francs CFA, couvrant 10.922 ménages, soit 98 298 personnes.

Pour de nombreux bénéficiaires du département de Podor, cette aide arrive à un moment crucial. « Nous remercions les autorités sénégalaises pour ce geste qui vient à point nommé. Les inondations ont paralysé toutes les activités. Nos enfants ne peuvent plus aller à l'école, et les paysans sont à l'arrêt », a témoigné Doully Djigo, venue de la commune de Guédé-Village.

Selon la ministre, le ciblage des bénéficiaires s'est appuyé sur un scoring objectif afin d'identifier les ménages les plus vulnérables. « Ces transferts monétaires ne sont pas de simples allocations. Ils constituent un investissement stratégique dans le capital humain, en permettant aux familles de subvenir à leurs besoins essentiels, à savoir l'alimentation, la santé, l'éducation des enfants et le logement », a souligné Maïmouna Dièye.

18 tonnes de riz et 5000 moustiquaires distribuées !

En parallèle, grâce à l'appui du Commissariat à la sécurité alimentaire, 18 tonnes de riz et des kits alimentaires ont été distribués aux familles affectées par les récentes inondations.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a également fourni 5 000 moustiquaires, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, particulièrement présent dans la région. Une convention de partenariat a été signée entre le FSD et les structures sanitaires locales pour une meilleure prise en charge des personnes vulnérables. L'adjointe au maire de Podor, Fatou Talla, a salué cette initiative, la qualifiant de « geste fort » traduisant la volonté de l'État de renforcer la résilience des populations riveraines, souvent confrontées aux aléas climatiques et aux crises alimentaires.