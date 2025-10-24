Burkina Faso: Situation du marché du travail - Un rapport annuel validé

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, à travers l'Observatoire nationale de l'emploi et de la formation (ONEF) a organisé un atelier de validation du rapport situationnel annuel sur le marché du travail au Burkina Faso et du rapport d'étude sur les professions les plus demandées des cinq dernières années (2020-2024), le jeudi 23 octobre 2025 à Ouagadougou.

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi veut rendre accessibles les statistiques sur le marché du travail et permettre aux demandeurs d'emploi d'identifier les profils d'emplois et les exigences des employeurs. Il entend aussi orienter les acteurs de formation sur le type d'emploi recherché. Pour ce faire, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation (ONEF) a organisé un atelier de validation de deux rapports, le jeudi 23 octobre 2025, à Ouagadougou.

Il s'agit du rapport situationnel annuel sur le marché du travail au Burkina Faso et celui de l'étude sur les professions les plus demandées des cinq dernières années (2020-2024). Pour la secrétaire générale du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Colette Ouédraogo, l'objectif de l'atelier est de présenter les projets de rapports afin de recueillir les observations, commentaires et contributions, de susciter des réactions pour améliorer la qualité des documents finaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le directeur général de l'ONEF, Mamadou Cissé a, pour sa part, confié que le rapport d'analyse situationnelle annuelle sur le marché du travail vise à donner une cartographie du marché du travail, notamment sur les plans économiques, démographiques, sociaux, mais aussi sur le plan de l'emploi, notamment le chômage, les questions de sécurité sociale, la qualité de l'emploi.

Quant au second rapport, il vise à donner un peu une visibi-lité sur les professions les plus demandées durant les cinq dernières années par rapport à une base de données dont dispose l'ONEF dans le but de voir les offres d'emplois qui ont été produites durant ces cinq dernières années, a expliqué M. Cissé. De son avis, 66 000 postes ont été sollicités sur ces cinq dernières années, soit environ 13 300 par an.

« Cela dénote une certaine dynamique au niveau du marché du travail », a-t-il confié. Pour le chef de service des enquêtes et de la statistique de l'ONEF, Isaac Nagabila, la finalité de cet atelier est de mettre à la disposition des autorités et des utilisateurs des documents pour faciliter les prises de décisions.