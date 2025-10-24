Burkina Faso: Gastronomie - Le chef Madzou Moukassa pose ses valises à Ouagadougou

23 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Cissé Dimi

Chef Madzou Moukassa fait partie des grands chefs cuisiniers africains sélectionnés pour la deuxième édition du carrefour international de la gastronomie du Faso qui se tiendra du 25 octobre au 1er novembre, à Ouagadougou.

En tant que formateur, Madzou Moukassa entend transformer positivement le quotidien des jeunes talents à travers les métiers de la gastronomie; créer des changements tangibles et durables en leur offrant un mentorat approfondi et un accompagnement dans leur parcours professionnel et personnel afin de bâtir un réseau solide et dynamique pour plus d'opportunités d'affaires et d'expériences.

Président directeur général fondateur du 2M service, un centre de formation spécialisé dans les métiers de la cuisine, pâtisserie, restauration et décoration événementiel, chef Madzou Moukassa s'est engagé activement à former des jeunes talents africains dans ces domaines, les aidant à s'insérer dans le monde du travail, à promouvoir l'auto-emploi en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat et l'innovation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce jeune chef congolais dont l'art culinaire transcende désormais les barrières culturelles, sociales, historiques et géographiques voit plus loin que le bout de son nez. Il ne se contente pas seulement d'enseigner un métier, mais surtout de transmettre une vision, celle d'une jeunesse africaine capable de s'émanciper par le travail et l'innovation culinaire. Cet engagement reflète sa volonté de promouvoir les métiers de la bouche en tant que véritable levier de développement économique et de réduction du chômage.

Au Burkina Faso où il portera haut la voix du Congo, chef Madzou Moukassa ne se contentera pas seulement de présenter ses créatifs culinaires. Durant une semaine il va, d'ailleurs, en partenariat avec le comité d'organisation du festival, à travers les ateliers, les masters classes, les panels de discussions, le partage d'expériences et d'idées, former des jeunes talents africains passionnés de la gastronomie.

Les participants à ce programme de formation bénéficieront de sa part des cours théoriques et pratiques sur la cuisine, la restauration, la pâtisserie et d'un accompagnement pour booster leurs aspirations d'apporter des changements significatifs dans leur vie et de devenir des leaders dans le secteur de la gastronomie. Le programme vise à mettre à la disposition des jeunes des outils adéquats pour mieux maîtriser les techniques du métier afin qu'ils deviennent des interlocuteurs outillés et d'affronter le quotidien souvent difficile à travers le continent.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.