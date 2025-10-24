Burkina Faso: Gastronomie - Le chef Madzou Moukassa pose ses valises à Ouagadougou

Chef Madzou Moukassa fait partie des grands chefs cuisiniers africains sélectionnés pour la deuxième édition du carrefour international de la gastronomie du Faso qui se tiendra du 25 octobre au 1er novembre, à Ouagadougou.

En tant que formateur, Madzou Moukassa entend transformer positivement le quotidien des jeunes talents à travers les métiers de la gastronomie; créer des changements tangibles et durables en leur offrant un mentorat approfondi et un accompagnement dans leur parcours professionnel et personnel afin de bâtir un réseau solide et dynamique pour plus d'opportunités d'affaires et d'expériences.

Président directeur général fondateur du 2M service, un centre de formation spécialisé dans les métiers de la cuisine, pâtisserie, restauration et décoration événementiel, chef Madzou Moukassa s'est engagé activement à former des jeunes talents africains dans ces domaines, les aidant à s'insérer dans le monde du travail, à promouvoir l'auto-emploi en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat et l'innovation.

Ce jeune chef congolais dont l'art culinaire transcende désormais les barrières culturelles, sociales, historiques et géographiques voit plus loin que le bout de son nez. Il ne se contente pas seulement d'enseigner un métier, mais surtout de transmettre une vision, celle d'une jeunesse africaine capable de s'émanciper par le travail et l'innovation culinaire. Cet engagement reflète sa volonté de promouvoir les métiers de la bouche en tant que véritable levier de développement économique et de réduction du chômage.

Au Burkina Faso où il portera haut la voix du Congo, chef Madzou Moukassa ne se contentera pas seulement de présenter ses créatifs culinaires. Durant une semaine il va, d'ailleurs, en partenariat avec le comité d'organisation du festival, à travers les ateliers, les masters classes, les panels de discussions, le partage d'expériences et d'idées, former des jeunes talents africains passionnés de la gastronomie.

Les participants à ce programme de formation bénéficieront de sa part des cours théoriques et pratiques sur la cuisine, la restauration, la pâtisserie et d'un accompagnement pour booster leurs aspirations d'apporter des changements significatifs dans leur vie et de devenir des leaders dans le secteur de la gastronomie. Le programme vise à mettre à la disposition des jeunes des outils adéquats pour mieux maîtriser les techniques du métier afin qu'ils deviennent des interlocuteurs outillés et d'affronter le quotidien souvent difficile à travers le continent.