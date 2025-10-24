Expert financier et grand conférencier international, Hervé Assah présentera les opportunités économiques que regorge le Congo à la troisième édition de la Semaine d'Afrique des solutions qui se tiendra du 24 au 25 novembre à Paris, en France.

C'est le premier grand événement mondial 100% solutions qui met en valeur les initiatives innovantes porteuses d'espoir et de solutions concrètes afin d'améliorer le quotidien des Africains.

Visionnaire panafricain, stratège financier et bâtisseur de ponts entre continents, Hervé Assah incarne depuis plusieurs décennies une Afrique ambitieuse, résiliente et déterminée à reprendre en main son destin. Son parcours, riche et pluriel, est une source d'inspiration pour une génération d'acteurs engagés dans la transformation du continent.

De la Banque mondiale à la présidence de la République du Congo, en passant par les plus grandes institutions financières panafricaines et internationales, Hervé Assah a tracé un chemin singulier et exemplaire, guidé par une conviction forte, celle d'une Afrique actrice centrale de son développement.

Il a été aussi chargé de mission au sein de la banque d'affaires du groupe Thalès, vice-président chez BNP Paris , puis cadre au sein de Bankers Trust, avant de conseiller plusieurs gouvernements et multinationales en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis.

En 2024, au terme de ses responsabilités dans le secteur privé, Hervé Assah décide de se recentrer sur l'action publique, acceptant de rejoindre le cabinet présidentiel de son pays en tant que conseiller spécial du chef de l'Etat, en charge des finances, de l'économie, de la planification et de l'intégration régionale. Il devient aussi président du Conseil d'administration de la société d'assurance et réassurance du Congo, administrateur de la Banque postale du Congo, renforçant ainsi son engagement pour la modernisation du secteur financier national.

Son livre Lumineuse rend hommage à l'apport fondamental du continent au patrimoine culturel, économique et social des Amériques et du monde. Cette oeuvre trace des pistes concrètes de développement, appelant à une Afrique consciente, éveillée et souveraine, capable de bâtir ses propres solutions pour l'avenir. Par ses confrères internationaux, ses écrits et ses interventions de haut niveau, il lutte pour une Afrique nouvelle et inclusive.

Hervé Assah est reconnu comme un dirigeant international au leadership visionnaire, doté d'un vaste réseau et d'une capacité rare à naviguer entre diplomatie, économie, stratégie et mobilisation des parties prenantes. Il conçoit et déploie des stratégies de croissance innovantes au service des états et du secteur privé en générant croissance rapide, impact social durable.

La Semaine l'Afrique des solutions se tiendra sur le thème " S'unir pour l'Afrique des solutions". Elle réunira les acteurs de solutions autour d'initiatives concrètes (Economiques, sociales, environnementales, sanitaires, éducatives, sociétales) et inspirantes qui témoignent de la capacité créative de l'Afrique, en donnant envie d'agir au plus grand nombre par le levier de l'inspiration.