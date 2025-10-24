Afrique Centrale: Congo-RDC - Denis Sassou N'Guesso invité au prochain sommet de la CIRGL

Le ministre de l'Intégration régionale de la République démocratique du Congo (RDC), Floribert Anzuluni, a transmis, le 23 octobre à Brazzaville, au président Denis Sassou N'Guesso, l'invitation de son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour prendre part au sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands lacs (Cirgl) qui se tiendra à Kinshasa, le 15 novembre.

« Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu à ce que cette invitation soit transmise officiellement à son homologue et obtenir ses engagements et suggestions par rapport à l'avenir de cette organisation dans un contexte régional complexe qui demande sa redynamisation pour ramener la paix dans la région des Grands lacs », a déclaré le ministre Floribert Anzuluni.

La RDC, a-t-il poursuivi, est déterminée à ramener la paix à l'Est de son territoire. Ce qui justifie sa participation aux différentes initiatives allant dans ce sens. « Nous pouvons renforcer cette dynamique; nous restons optimistes quant à un meilleur aboutissement de tous ces processus », a-t-il assuré.