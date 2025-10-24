Congo-Brazzaville: Le Clan One Force rallume les platines

Du 31 octobre au 2 novembre prochain, Pointe-Noire vibrera au rythme des platines. Le collectif Le Clan One Force signe le retour des grandes nuits urbaines avec un événement inédit baptisé "3 jours de show chez Mwana light".

Pensé comme une célébration de la jeunesse congolaise, ce rendez-vous musical entend conjuguer expression artistique, convivialité et effervescence populaire dans un cadre festif et accessible.

Au coeur de l'initiative, cinq figures emblématiques du mixage congolais se succèderont pour électriser la scène. Chacune d'elles incarne une esthétique sonore singulière, et leur réunion promet une alchimie musicale sans précédent.

DJ Katmay, pionnier des soirées underground à Brazzaville, ouvrira le bal avec ses transitions audacieuses et son sens du rythme chirurgical. Véritable catalyseur d'ambiance, il transforme chaque set en expérience collective, où les corps s'accordent à la pulsation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À ses côtés, DJ Flamme Rouge, artisan du groove, mêle les racines de la rumba congolaise aux textures électro les plus contemporaines. Ses performances, souvent décrites comme des voyages sensoriels, séduisent autant les puristes que les explorateurs sonores.

DJ Mick, ambassadeur des vibes afrobeat, construira ses sets comme des fresques musicales. Son élégance rythmique et sa capacité à créer des atmosphères enveloppantes font de lui une figure respectée des scènes festives du pays.

Plus radical, DJ Corbillard revendique une approche provocatrice du mixage. Chaque piste devient chez lui un manifeste rythmique, une déclaration sonore qui bouscule les codes et réveille les consciences. Son audace, alliée à une maîtrise technique affûtée, promet des moments de tension jubilatoire.

Enfin, DJ Moussampay incarne la relève du Clan One Force. Jeune mais déjà redoutable, il s'est imposé par ses montées en puissance spectaculaires et son sens du crescendo. Sa présence apporte une touche de fraîcheur et d'innovation à cette programmation explosive.

Les organisateurs espèrent attirer un public éclectique : amateurs de musique, curieux culturels, fidèles du Clan One Force et noctambules en quête d'émotions. Au-delà du divertissement, l'événement vise à renforcer les liens communautaires, valoriser les talents locaux et inscrire Pointe-Noire comme une capitale festive incontournable.

En misant sur la diversité des styles, la puissance des platines et l'énergie collective, "3 jours de show chez Mwana light" s'annonce comme une immersion dans l'âme vibrante du Congo urbain. Là où la musique devient langage, et la fête un acte de reconnaissance culturelle.