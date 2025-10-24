Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - Seuls 9,13% des cartes SIM correctement activées

L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) tire la sonnette d'alarme. Seulement 9,13% des cartes SIM activées en 2025 respectent les normes d'identification, contre 13,20% l'année précédente. Une baisse qui révèle un laxisme inquiétant des opérateurs mobiles dans l'application des procédures réglementaires.

La régression observée a été révélée lors d'une réunion tenue le 21 octobre entre le régulateur et les opérateurs de téléphonie mobile. Selon Benjamin Mouandza, directeur des réseaux et services de communication électronique à l'ARPCE, l'enquête menée du 23 juillet au 28 août a concerné dix-huit localités disséminées dans les départements de la Bouenza, du Pool, du Kouilou, de la Cuvette, de Pointe-Noire, du Niari, ainsi qu'à Brazzaville.

Les résultats révèlent une application très fragmentée des normes. Seules Kinkala et Djambala ont respecté à 100% les exigences d'identification. En revanche, dans les grandes agglomérations et petites villes - Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso, Pokola, Ngo, Tchamba-Nzassi, Madigou Kayes, Loudima, Bouansa, Loutété et Nkayi -, aucune véritable rigueur n'est observée.

« Toutes les cartes SIM sont vendues sans présentation de pièce d'identité et sont souvent préactivées », a précisé Benjamin Mouandza. Un manquement grave qui expose les consommateurs et le pays à des risques importants de fraude et de criminalité.

Fraude et sécurité en péril

L'absence de contrôle des identités présente d'énormes dangers. Elle facilite l'utilisation de cartes SIM anonymes, propices aux actes illicites et aux escroqueries. Pour le régulateur, c'est un enjeu prioritaire de sécurité nationale.

Conscient de l'urgence, Louis Marc Sakala, directeur général de l'ARPCE, a adressé une mise en demeure aux opérateurs. Ces derniers disposent désormais d'un délai de deux mois, jusqu'en mi-décembre, pour se conformer à la réglementation en vigueur. Une nouvelle inspection sera diligentée après ce délai.

Face à la pression, les opérateurs se sont engagés à renforcer le contrôle sur leur chaîne de distribution. Djibril Tobe, directeur général d'Airtel Congo, s'exprimant au nom des deux opérateurs, a reconnu que le suivi des revendeurs n'était pas suffisamment rigoureux. « Nos contrats formels sont avec les distributeurs, mais à la lumière des recommandations de l'ARPCE, nous allons désormais sanctionner tout revendeur qui ne respecte pas la réglementation », a-t-il déclaré.

Les opérateurs ont également sollicité l'expertise de l'ARPCE pour les accompagner dans cette mission de régularisation et garantir une meilleure application des normes d'identification sur toute la chaîne de distribution.

L'enjeu concerne tous les acteurs du secteur. L'ARPCE demande aux opérateurs de mettre en place des mesures concrètes pour sanctionner les revendeurs commercialisant des cartes SIM préactivées ou sans identification. Il y a urgence à assainir le marché des télécommunications et à garantir que chaque abonné soit dûment identifié conformément à la loi.