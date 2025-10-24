communiqué de presse

La Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) exprime son soutien au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle du samedi 25 octobre 2025. La MFWA nourrit l'espoir que ce processus électoral contribuera à consolider la démocratie, à préserver la paix et à renforcer l'unité nationale.

La MFWA exhorte les journalistes à assumer leur responsabilité démocratique en garantissant une couverture électorale rigoureuse, équilibrée et professionnelle. Elle exhorte également les médias à informer avec courage et intégrité, même face aux pressions ou aux tentatives d'intimidation. La MFWA appelle également les acteurs politiques ainsi que les forces de sécurité à respecter les droits, la sécurité et l'indépendance des journalistes, reconnaissant le rôle essentiel des médias dans la promotion de la transparence et de la redevabilité tout au long du processus électoral.

En tant que principale organisation de promotion des médias et de la liberté d'expression en Afrique de l'Ouest, la MFWA réaffirme son engagement à soutenir la tenue d'élections pacifiques ainsi que le journalisme professionnel en Côte d'Ivoire et dans l'ensemble de la sous-région. Cet engagement s'illustre à travers la coopération constructive que l'organisation entretient avec les institutions nationales et régionales en Afrique de l'Ouest, en vue de promouvoir le renforcement des processus démocratiques et la consolidation de la liberté de la presse.

En décembre 2023, la MFWA a officialisé son partenariat avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) par la signature d'un Protocole d'accord (MoU) visant à promouvoir la liberté des médias, l'intégrité électorale et le journalisme responsable à travers l'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de ce partenariat, la MFWA participe à la Mission d'observation électorale de long terme (LTEO) de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, lancée le 3 octobre 2025, afin d'accompagner la tenue d'élections transparentes et pacifiques, conformément à la Vision 2050 de la CEDEAO.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Bien avant cela, du 29 septembre au 3 octobre 2025, la MFWA et le Département des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité de la CEDEAO ont organisé à Abidjan un programme de formation et d'echange d'expériences. Animé par le Directeur exécutif de la MFWA, M. Sulemana Braimah, cette initiative a contribué au renforcement des capacités des journalistes ivoiriens et des acteurs de la société civile en matière de lutte contre la désinformation, la mésinformation et les discours de haine, tout en encourageant des pratiques médiatiques éthiques et sensibles aux conflits.

La MFWA tient à assurer aux journalistes ivoiriens de son soutien et de sa solidarité indefectibles, à travers des partenariats durables, des initiatives de renforcement de capacités ainsi que des programmes d'appui à la protection, notamment des mécanismes de relocalisation et des subventions de sécurité destinés aux journalistes confrontés à des menaces ou à des persécutions dans la région. Enfin, la MFWA exhorte l'ensemble des parties prenantes, le gouvernement, les partis politiques, la commission électorale, la société civile ainsi que les médias à préserver la paix et la cohésion nationale avant, pendant et après les élections.