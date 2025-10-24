Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Servair Abidjan à la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours ce jeudi 23 octobre 2025.

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 23 octobre 2025, le titre Servair Abidjan occupe la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec 7,32%.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 2 050 FCFA la veille à 2 200 FCFA ce 23 octobre 2025, soit une augmentation de 150 FCFA. La société Servair Abidjan a réalisé au troisième trimestre 2025 un résultat de 1,324 milliard de FCFA contre 1,130 milliard de FCFA au 30 septembre 2024, soit une progression de 17,1%. Les investisseurs ont donc positivement sanctionné les bons résultats trimestriel de cette entreprise.

En dehors de Servair Abidjan (plus 7,32% à 2200 FCFA), le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 5,96% à 2 755 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 5,51% à 1 820 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,55% à 2 640 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 4,41% à 710 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,19% à 1 715 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 3,13% à 14 530 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 2,68% à 1 450 FCFA), BOA Sénégal (moins 2,14% à 5 480 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (moins 2,02% à 19 400 FCFA).

La capitalisation du marché des actions qui a baissé de 40,598 milliards, se situant à 13 007,824 milliards FCFA contre 13 048,422 milliards FCFA le 22 octobre 2025.

Celle du marché des obligations, elle se retrouve avec une hausse de 5,829 milliards, en passant de 10 915,178 milliards FCFA la veille à 10 909,349 milliards FCFA ce 23 octobre 2025.

Quant à la valeur totale des transactions, elle se situe à 2,353 milliards FCFA contre 1,404 milliard FCFA le mercredi 22 octobre 2025.

Tous les indices se sont repliés. L'indice BRVM composite a ainsi baissé de 0,31% à 337,38 points contre 338,43 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi régressé de 0,39% à 166,98 points contre 167,64 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige enregistre un repli de 0,22% à 141,16 points contre 141,47 points la veille.