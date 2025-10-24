Afrique de l'Ouest: Le nouvel Ambassadeur de Guinée à Bamako présente sa lettre de créance au Président Assimi Goïta !

Ce jeudi 22 octobre 2025, le Général Ansoumane Camara alias Bafoé, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Mali, Burkina Faso et Niger avec résidence à Bamako, a présenté ses lettres de créance au Chef de l'État du Mali, le Général Assimi Goïta.

Nommé à ce poste, le 20 août dernier, par le Président Général Mamadi Doumbouya auprès de ses pairs des trois États sahéliens, le Général Ansoumane Camara Bafoé a été reçu au palais de Ķoulouba, à 11 H de ce jeudi par le Chef le Président Assimi Goïta. C'est pour lui transmettre ses lettres de créance.

Comme le veut la tradition, après les formalités d'usage, l'Ambassadeur Bafoé a eu droit à un entretien d'environ un quart d'heure avec le Président de la transition malienne. Audience au cours de laquelle le Général d'Armée Assimi Goïta a réitéré davantage au Diplomate guinéen de disponibilité constante de son Gouvernement pour le raffermissement des traditionnels liens de fraternité et de coopération bilatérale entre Bamako et Conakry.

Ceci, tout en confirmant de l'adage du feu Président Ahmed Sékou Touré selon qui leurs deux pays sont «deux poumons d'un même coeur ». Selon l'Ambassadeur Camara qui s'est confié à aminata.com à sa sortie d'audience, le Président Assimi Goïta a fait un tour d'horizon sur la qualité de ces liens au bénéfice des deux peuples frères.

Cette cérémonie d'ordre essentiellement diplomatique et interétatique a servi également d'occasion à la communauté guinéenne au Mali de réserver un accueil chaleureux à son Chef de mission diplomatique et consulaire qui vient ainsi d'entrer officiellement en fonction.

Par la voix du Président du Conseil des Guinéens Établis en République du Mali, Alpha Oumar Diallo, les Ressortissants guinéens au Mali a adressé leurs félicitations leur Diplomate en chef et lui ont rassuré de leur accompagnement patriotique.

En réponse, l'Ambassadeur Général Bafoé s'est félicité de l'engagement de ses compatriotes à ses côtés depuis son arrivée à Bamako et leur a invité au respect strict des lois, coutumes et traditions du pays hôte.

C'est en présence effective des Représentants des différentes composantes sociales de la communauté guinéenne dont les sages, les Religieux et les mouvements des jeunes et des femmes.

La cérémonie a pris fin par une note de satisfaction générale avec une série de prières et de bénédictions spéciales pour le retour de la paix au Mali et des élections présidentielles réussies en Guinée.