Togo: Port sec d'Adétikopé - Un pic historique atteint

Le port sec d'Adétikopé a franchi une étape importante en septembre 2025, en traitant 9 014 conteneurs EVP, selon les chiffres relayés jeudi par La Nouvelle Tribune.

Il s'agit là d'un record pour cette infrastructure stratégique, conçue pour désengorger le Port Autonome de Lomé (PAL).

Situé sur le site de la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA), à une trentaine de kilomètres au nord de Lomé, le port sec incarne l'ambition du Togo de se positionner comme un hub logistique et industriel régional.

Ce niveau d'activité inédit confirme la montée en puissance du site, qui s'affirme comme un levier de fluidification du trafic portuaire, tout en facilitant la logistique commerciale nationale et sous-régionale.

Conçu dans le cadre d'un partenariat public-privé entre l'État et des opérateurs internationaux, la PIA est un maillon clé de la stratégie d'industrialisation et de modernisation des infrastructures logistiques portée par la feuille de route Togo 2025.

Plus qu'un simple espace de transit, ce parc logistique intégré se veut le symbole d'un Togo en mutation, tourné vers une économie plus compétitive, structurée et durable.