Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les fake news se multiplient, la PLCC tire la sonnette d'alarme

Une nouvelle rumeur alarmante a circulé sur les réseaux sociaux dans la soirée du mercredi, prétendant que le directeur adjoint de la Police nationale, le commissaire principal Kouamé Kouassi Boniface, aurait été « liquidé » à Abidjan. Cette publication, attribuée à une page Facebook dénommée Le Cadavre ambulant, a rapidement été identifiée comme une fake news par les autorités ivoiriennes.

La Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC), en collaboration avec la Police nationale, a formellement démenti ces allégations, appelant les internautes à ne pas relayer ce type d'informations sans fondement.

Selon la PLCC, il s'agit d'une manipulation visant à semer la confusion et à fragiliser la confiance des citoyens à l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. « Aucune attaque n'a visé un haut responsable de la Police nationale. Les services de sécurité fonctionnent normalement », a précisé une source policière.

L'image du prétendu communiqué, ornée du logo de l'Agence Ivoirienne de Presse (AIP) et mentionnant la PLCC, est également fausse. L'AIP a, de son côté, démenti toute implication dans la diffusion de cette information, rappelant que ses publications officielles sont exclusivement diffusées via ses canaux certifiés.

Les autorités mettent en garde contre la propagation de messages non vérifiés, surtout en période électorale, où les fausses informations peuvent alimenter la peur, la haine ou la division. La PLCC rappelle que la diffusion de fausses nouvelles est passible de sanctions prévues par la loi sur la cybercriminalité en Côte d'Ivoire.

La Police nationale invite enfin les citoyens à s'informer auprès de sources officielles, notamment les pages certifiées de la Police, du gouvernement et de la PLCC, et à signaler toute publication suspecte.