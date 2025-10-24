Cote d'Ivoire: Processus électoral 2025 - Après l'incendie de son siège, la CEI relocalise ses services et rassure sur la transparence du scrutin

23 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Quarante-huit heures après la destruction de son siège à Yamoussoukro (Ndlr : lundi 20 octobre 2025), la Commission électorale indépendante (CEI) a rapidement réagi pour garantir la poursuite du processus électoral dans le calme et la transparence.

En effet, l'institution a relocalisé ses services dans un nouveau bâtiment, démontrant ainsi sa détermination à assurer la continuité de ses activités dans la capitale politique du pays.

Présentant les nouveaux locaux à la presse, le commissaire superviseur de la CEI pour les régions du Bélier, du N'Zi et pour le district autonome de Yamoussoukro, Dr Doumbia Soumaïla, a tenu à rassurer l'opinion nationale et internationale sur l'intégrité du matériel électoral.

« Les documents brûlés au niveau du local des 220 logements n'étaient que des supports de formation et du matériel de bureautique. Aucun document électoral ni matériel sensible n'a été affecté par ces actes de vandalisme », a-t-il précisé.

Le commissaire a par ailleurs affirmé que le processus électoral se poursuivra normalement à Yamoussoukro et dans toute la région du Bélier, appelant à la retenue et au sens de responsabilité de la jeunesse. « Nous invitons les jeunes à ne pas céder à la provocation, afin de permettre à chaque citoyen d'exercer librement son devoir civique », a-t-il ajouté.

Face aux tentatives de récupération politique et à certaines manipulations, Dr Doumbia Soumaïla a dénoncé les agissements de personnes « aux intentions malveillantes » cherchant à semer le désordre à l'approche du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025. Il a également mis en garde contre toute instrumentalisation de la jeunesse ou importation de conflits extérieurs sur le sol ivoirien.

« Évitons de laisser transposer dans notre pays les guerres idéologiques et impérialistes venues d'ailleurs. Cette élection passera, et nous continuerons à vivre ensemble dans la paix », a-t-il insisté.

Concluant son propos, le représentant de la CEI a réaffirmé l'engagement de l'institution à garantir un scrutin transparent, sincère et apaisé, fidèle à son mandat constitutionnel et à l'esprit de la démocratie ivoirienne.

