Ghana: Le gouvernement annonce le décès de l'ancienne Première Dame, Nana Konadu Agyemang Rawlings

23 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

" Le gouvernement annonce avec un profond regret et une profonde tristesse le décès prématuré de l'ancienne Première Dame, Mme Nana Konadu Agyemang Rawlings". Ainsi commence le communiqué publié ce 23 octobre 2025 par la Présidence de la République du Ghana sur sa page X (Twitter).

La defunte est décédée à 77ans dans la nuit du 22 au 23 octobre 2025 des suites d'une courte maladie à l'hopital Ridge d'Accra, la capitale.

Née le 17 novembre 1948 à Cape Coast, elle laisse derrière elle quatre enfants (Zanetor, Yaa Asantewaa, Amina et Kimathi Rawlings). Son action aux côtés de son épous, l'ancien président Jerry John Rawlings, (1979, puis de 1981 à 2001) en faveur des causes sociales est saluée tant au Ghana qu'à l'étranger .

