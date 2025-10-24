Cote d'Ivoire: Lutte contre les changements climatiques - L'Alliance PACJA définit ses priorités avant la COP30 au Brésil

La Conférence des parties 2025 (Cop 30) se tiendra à Bélem, au Brésil, du 10 au 21 novembre 2025. En prélude à cette rencontre mondiale sur le climat, le chapitre national de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique (Pacja - Côte d'Ivoire) a organisé la Pre-Cop 30 à Abidjan-Cocody.

Cette initiative devenue une tradition pour l'Alliance, selon son rapport d'activité, se veut une campagne annuelle en vue d'influencer les négociations de la Cop 30 de sorte à leur donner de nouvelles orientations en faveur des pays en développement, des populations et des communautés vulnérables aux effets des changements climatiques.

Pour Dr Durand Oboue, coordonnateur national de Pacja-Côte d'Ivoire, à travers cette campagne d'avant la Cop, le Pacja entend insister sur trois grandes priorités. Au niveau du cadre mondial d'équité et de justice, l'Alliance émet le voeu que la gouvernance mondiale soit démocratisée.

En clair, l'organisation exige une représentation et un leadership africains significatifs dans des institutions telles que le Fmi, la Banque mondiale et le Conseil de sécurité des Nations unies.

L'Alliance exige également un cadre contraignant des Nations unies sur la coopération fiscale internationale. Cette stratégie vise à mettre fin à l'évasion fiscale, aux flux financiers illicites et au nivellement par le bas de l'impôt sur les sociétés.

En ce qui concerne la question de l'environnement proprement dit, il faut garantir un financement climatique équitable, adéquat et basé sur des subventions pour l'Afrique, en mettant l'accent sur l'adaptation, les pertes et dommages, et une transition juste.

Les pays du Nord devront s'acquitter de leurs responsabilités historiques en fournissant des financements climatiques accessibles pour soutenir l'action climatique et la résilience de l'Afrique.

La troisième priorité concerne l'économie mondiale. Il s'agit de promouvoir la justice commerciale en transformant les règles et les accords afin d'assurer un développement équitable, inclusif et durable pour les économies africaines. Dans cette même optique, il est impérieux d'annuler la dette illégitime et insoutenable, et restructurer la gouvernance mondiale de la dette avec la pleine participation des pays du Sud.

Cette campagne sur la justice climatique et économique vise à capter l'attention sur certains points essentiels : l'endettement injuste qui détourne les ressources, des services publics et de la résilience climatique ; l'architecture financière et fiscale internationale malsaine qui facilite l'extraction des richesses en Afrique ; le financement climatique inadéquat et basé sur des prêts qui aggrave les inégalités, etc.