Sénégal: Juan Branco étrille l'avocat de Macky Sall - « Le ridicule consommé »

L'avocat français Me Juan Branco, conseil d'Ousmane Sonko, a vivement attaqué ce jeudi son confrère Me Pierre-Olivier Sur, coordonnateur du pool d'avocats de l'ancien président sénégalais Macky Sall. Lors d'une déclaration virulente, poste sur le réseau social Facebook, l'avocat franco-espagnol a dénoncé ce qu'il considère comme une « mise en scène » autour de la défense de l'ex-chef de l'État, dans le cadre de l'affaire dite de la « dette cachée ».

« L'avocat qui organise une conférence de presse pour défendre l'innocence d'un client qui n'a pas encore été mis en cause rend un immense service à la lutte contre l'impunité. Mais celui qui le fait pour se plaindre que des pièces ne lui soient pas communiquées, alors qu'aucun dossier n'a été ouvert, interroge », a déclaré Me Branco dans un texte publié sur Facebook après la sortie médiatique de Me Sur et de ses confrères sénégalais.

L'avocat d'Ousmane Sonko reproche à la défense de Macky Sall de dénoncer l'existence supposée de « rapports cachés » sur la gestion de la dette sénégalaise, alors même que, selon lui, ces documents ont été rendus publics par le FMI et par des cabinets internationaux comme Mazars. « Celui qui prétend révéler des secrets déjà connus de tous ne fait qu'alimenter la confusion », a-t-il ajouté.

Pour Me Branco, cette communication n'a d'autre but que politique. Il accuse Me Sur de s'improviser « expert-comptable » pour remettre en cause l'intégrité de hauts fonctionnaires sénégalais. « Celui qui fait cela prend un risque : celui du ridicule consommé », a-t-il tranché.

Allant plus loin, l'avocat de Sonko a invité l'ancien président Macky Sall à assumer lui-même sa défense, plutôt que de « dépêcher des étrangers payés rubis sur l'ongle ». « S'il veut répondre à des accusations qui n'ont pas encore été formulées, qu'il ait le courage de le faire en ses terres », a-t-il lancé, dans une allusion aux critiques persistantes sur l'exil volontaire de l'ancien chef de l'État.

« Que la dignité revienne. Des hommes sont morts parce que certains en ont manqué », a conclu Me Juan Branco, rappelant les violences meurtrières qui ont marqué la scène politique sénégalaise depuis 2021.