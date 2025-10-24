Sénégal: Fièvre de la Vallée du Rift et Mpox - La recette du Pr Awa Marie Coll Seck Prône pour une Gestion au plus haut niveau

Invitée de l'émission « Grand Témoin », animée par Cherif DIOP sur la chaîne YouTube d'Evenprod (diffusion ce vendredi à 21h), l'ancienne ministre de la Santé, le Professeur Awa Marie Coll Seck, a suggéré une gestion au plus haut niveau des épidémies de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et du MPOX (variole du singe).

« Quand il y a des problèmes de santé comme ceux-là, on les gère au plus haut niveau possible parce que ça devient un problème politique. La Primature, tout comme la Présidence, doivent s'impliquer et renforcer le ministère de la Santé, qui, lui, va sur le terrain pour régler tous les problèmes et doit avoir les moyens de le faire », a-t-elle déclaré.

Plaidoyer pour une Approche « One Health »

Pour faire face à ces maladies, l'infectiologue prône une approche multisectorielle impliquant l'agriculture, l'élevage, l'environnement, la santé, voire l'éducation. Selon la présidente du comité scientifique du Forum Galien, « l'émergence des zoonoses doit pousser les services à mettre en avant le concept 'One Health' (Une seule Santé). Il faut qu'il y ait un système de surveillance aussi pointu pour les animaux que pour les hommes ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a tenu à rassurer sur la capacité du pays : « Une épidémie, on la prend tôt. Le Sénégal n'est quand même pas n'importe quel pays, ici on sait gérer des épidémies. »

MPOX : Insister sur l'hygiène et la communication

Concernant le virus du MPOX, le Professeur Awa Marie Coll Seck a insisté sur le caractère facile de la transmission interhumaine de la maladie. « Là, il faut mettre beaucoup plus l'accent sur l'hygiène. Se laver les mains tout le temps, mettre en avant les mesures barrières comme on le faisait au temps de la Covid », a-t-elle souligné.

L'ancienne ministre d'État a conclu son propos en insistant sur la nécessité impérieuse de communiquer avec la population en de pareilles circonstances. « Quand on a un problème de santé comme ces épidémies, il faut parler aux communautés. Il faut tout dire à la population. C'est très bien de faire des conférences de presse et des communiqués, mais il faut dire la vérité tout en donnant de l'espoir à la population. »

Le Sénégal fait actuellement face à une épidémie de la Fièvre de la Vallée du Rift et du virus du MPOX. Les derniers chiffres des services de santé font état de 22 personnes décédées de la FVR. Pour ce qui est du MPOX, sept (7) cas ont été répertoriés dans la capitale sénégalaise, mais aucun décès n'a été enregistré.