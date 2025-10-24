Congo-Kinshasa: Le pays s'approche de la fin de l'épidémie d'Ebola, l'OMS reste toutefois prudente

La République démocratique du Congo se dirige vers la fin de l'épidémie d'Ebola. Au total, 64 cas d'Ebola y ont été enregistrés, dont 53 confirmés par des tests PCR pour 31 000 personnes vaccinées qui avaient été déclarés par les autorités au début du mois de septembre.

Le dernier malade pris en charge au centre de traitement de Bulape, dans la province du Kasaï au centre du pays, est sorti de convalescence lundi 20 octobre au matin. Mory Keita, le responsable de la gestion des incidents liés à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo à l'OMS, se réjouit, mais appelle à la prudence.

« Nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière, mais nous sommes sur le bon chemin. Nous implémentons un nouveau plan afin de nous assurer que tous les derniers cas et les personnes qui ont été en contact avec eux fassent toujours l'objet d'une surveillance à travers les établissements de santé, précise le docteur. Nous continuons les tests post mortem sur les morts suspectes dans la communauté, mais aussi préparons les équipes à une réponse rapide en cas de déclaration toute nouvelle épidémie. »

Des stratégies de vaccination pour endiguer l'épidémie

« Le rapide contrôle de cette dernière épidémie peut s'expliquer par la mise en place de stratégies efficaces de vaccination. Nous avions 2 000 doses de vaccins dans le pays avant la déclaration des premiers cas, ce qui nous a permis d'être rapide dans notre réponse. Une autre chose est que nous avons été capables de détecter les cas positifs dans les communautés, de les isoler, mais aussi d'assurer un suivi médical de leurs proches », ajoute Mory Keita.

Ebola a été identifié pour la première fois en 1976 en RDC. La transmission humaine d'Ebola se fait par les fluides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes, après une période d'incubation allant de 2 à 21 jours.