Malawi: Le président Peter Mutharika annonce la suppression des frais de scolarité

Le nouveau président du Malawi Peter Mutharika a annoncé dimanche 19 octobre la suppression des frais de scolarité. La mesure doit s'appliquer à toutes les écoles publiques du pays à partir de janvier 2026. Une mesure populaire, mais difficile à appliquer.

C'était une promesse de campagne de Peter Mutharika, élu à la présidence mi-septembre et elle est désormais annoncée. La suppression des frais de scolarité est actée dans toutes les écoles publiques du primaire et du secondaire.

Selon la présidence du Malawi, la mesure doit favoriser l'égalité d'accès à l'éducation des jeunes malawites. Le chef de l'État a ainsi déclaré sur les réseaux sociaux : « Je veux que chaque enfant né dans ce pays ait une chance et une opportunité dans la vie ».

Plus de 30 000 enfants issus des familles les plus pauvres sont incapables d'assumer le coût d'une année dans le secondaire.

Près de 60 élèves pour chaque professeur

Une mesure « très difficile » à appliquer, mais « faisable », réagit Benedicto Kondowe, directeur général du réseau Civil Society Education Coalition, interrogé dans la presse locale. L'annulation de ces frais signifie moins de recettes pour l'État, or celui-ci doit déjà jongler avec un budget en déficit.

Sur les réseaux sociaux, les internautes accueillent positivement la mesure, même s'ils attendent d'autres engagements de l'État en matière d'éducation. Selon la Banque mondiale, le Malawi est le troisième pays qui compte le plus d'élèves par professeur au monde. Une classe de niveau primaire compte près de 60 enfants pour un instituteur.