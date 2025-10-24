Madagascar: Mahajanga - Appel à la mise en place des « andrimasom-pokonolona »

La redynamisation de la coopération avec les comités des fokontany ainsi que la restauration de la paix et de la sécurité figurent parmi les priorités du nouveau commissaire central de Mahajanga, le commissaire principal de police Tsaramiafara Razafimanantsoa.

Ce dernier est affecté à Mahajanga depuis le 21 août. Il succède à Fabio Tabaly Andriamahefarilala, muté à Antsiranana.

Depuis une semaine, des actions de sensibilisation sur les rôles des comités de fokontany, des chefs de fokontany et des chefs de secteur, ainsi que le rappel de leurs responsabilités, se sont multipliées à travers les différents fokontany. De même, les nouveaux commissaires des trois arrondissements de la ville ont été également présentés aux fokonolona durant ces réunions.

« Les actions consistent à renouer la confiance et à développer la collaboration entre la Police nationale et les fokontany. L'objectif est de restaurer la sécurité. La collaboration avec les chefs de fokontany et les chefs de secteur est indispensable pour instaurer un climat de sécurité », explique le commissaire central.

Sensibilisation

La première rencontre de l'équipe du commissariat central de Mahajanga a réuni les chefs de fokontany et de secteur du 1er arrondissement, comprenant les fokontany de Mahavoky Avaratra, Mahavoky Atsimo, Amborovy et Ambondrona, au bureau de la Police nationale à Mahavoky Avaratra, le dimanche 19 octobre.

Les rôles des « andrimasom-pokonolona » ainsi que ceux de la Police nationale ont été rappelés au cours de cette réunion. La semaine dernière, les onze chefs de fokontany- dont ceux de Tsararano Ambony, Tsararano Ambany et Tsararano Anosikely- regroupés au niveau du commissariat du 2e arrondissement de Mahabibo, ont participé à une séance de sensibilisation menée par le nouveau chef de la Police nationale de Mahajanga, accompagné du nouveau commissaire de cet arrondissement. La rencontre s'est tenue à la Maison des jeunes de Mahabibo.

« Les chefs de secteur et les 'andrimasom-pokonolona' sont les yeux et les oreilles de la Police nationale dans les fokontany. Il est important que chacun comprenne son rôle. Nous garantissons la confidentialité des renseignements obtenus auprès des citoyens », rassure le nouveau commissaire du 2e arrondissement de Mahabibo. Dans cet arrondissement, l'insécurité règne surtout dans les quartiers classés zones rouges, notamment à Tsararano Ambony et Tsararano Ambany.

Une descente dans le 1er arrondissement, regroupant les fokontany de Manjarisoa, Marovato Abattoir, Mahajanga Be et Ambovoalanana, s'est tenue mercredi. Les stratégies pour la mise en place de la sécurité, l'amélioration des méthodes de travail et la responsabilisation des comités ou « andrimasom-pokonolona » ont été expliquées aux chefs de fokontany et aux chefs de secteur.