Madagascar: Antsiranana - Retour triomphal du maire gracié Jean Luc Désiré Djavojozara

Après plusieurs mois d'absence en raison de démêlés judiciaires, le maire Jean Luc Désiré Djavojozara, récemment gracié par l'ancien président de la République, a fait son retour dans la capitale du Nord.

Hier, l'aéroport d'Arrachart a été le théâtre d'un accueil populaire d'une ampleur rare. Tambours, danses et klaxons ont rythmé cette journée marquée par une forte mobilisation. Dans les rues et sur les places publiques, des foules agitant des drapeaux nationaux ont exprimé leur joie, symbole d'un retour perçu comme une victoire de la justice et de la dignité.

Des milliers de personnes se sont rassemblées pour réserver au maire un accueil chaleureux, provoquant d'importants ralentissements de circulation en raison d'un cortège dense de voitures, motos et tuk-tuks. La liesse s'est poursuivie jusqu'à la place Foch, devant la mairie.

Visiblement ému, Jean Luc Désiré Djavojozara, marqué physiquement par l'épreuve, a été entouré d'une foule composée d'amis, d'élus locaux, de membres de sa famille, de collaborateurs, ainsi que de nombreuses associations de jeunes et de femmes venues de toute la région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les personnalités présentes figuraient le président de la délégation spéciale (PDS), Tina Edmond, les représentants des associations de maires d'Antsiranana-II dirigées par Joasy, ainsi que des délégations venues de la Sava. Fait notable, d'anciens adversaires politiques se sont également joints à l'accueil, signe d'un climat d'apaisement.

Remerciements

Dans le salon d'honneur, une bénédiction traditionnelle a été prononcée par un notable local, en signe de reconnaissance et de soutien. Le maire a ensuite pris la parole :« Je me sens aujourd'hui chez moi, entouré de mon peuple. Le combat a été difficile et souvent solitaire, mais votre accueil me redonne de la force. Si j'étais un autre homme, je ne serais peut-être pas revenu, mais je sens que ma mission n'est pas terminée. Je reviens avec un coeur apaisé, prêt à reprendre le travail pour le développement de notre commune et pour les générations futures », a-t-il déclaré, sous de longs applaudissements.

Dès les premières heures de la journée, des centaines de partisans, d'associations communautaires, de transporteurs et de simples citoyens s'étaient mobilisés pour préparer l'événement. Des banderoles et des messages de bienvenue ornaient les principaux axes menant à la mairie.

Lors de la cérémonie organisée à l'Hôtel de Bille, Jean Luc Désiré Djavojozara a réaffirmé ses engagements, annonçant notamment la mise à disposition de deux groupes électrogènes pour l'Université du Nord (UNA) et le respect des promesses formulées durant sa campagne électorale.

La passation officielle est prévue ce jeudi, marquant ainsi son retour effectif à la tête de la commune urbaine d'Antsiranana.