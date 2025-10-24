Gabon: Le ministre Mays Mouissi en séance de travail avec la BEI

Le mercredi 22 octobre 2025, le Ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat, Mays Mouissi, a accordé une audience à une délégation composée des représentants de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), de l'Ambassadrice de l'Union Européenne au Gabon, ainsi que de la société Clean Africa.

Cette rencontre avait pour objectif de faire le point sur l'état d'avancement du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets de Nkoltang. Ce projet, d'une importance stratégique pour la capitale, pourrait bénéficier d'un cofinancement de la BEI et de l'Union Européenne, à travers un financement estimé à 37 millions d'euros et une potentielle subvention de la Commission européenne.

Au cours de cette rencontre, le Ministre l'Environnement a réaffirmé l'urgence de la mise en œuvre du projet et la volonté du Gouvernement de lancer les travaux d'ici fin 2026, tout en réitérant l'engagement du Ministère à accompagner l'ensemble du processus environnemental et institutionnel.

Les prochaines étapes de la mise en œuvre de ce projet sont :

- La présentation du projet au Conseil d'administration de la BEI pour validation au premier trimestre 2026 ;

- La mobilisation des financements complémentaires auprès de la Commission européenne ;

- Le lancement simultané des études d'impact environnemental et social du projet.