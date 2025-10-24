Congo-Kinshasa: Plus de 100.000 déplacés en détresse dans la province du Kwilu (Député)

23 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Environ 100 000 nouveaux déplacés vivent dans des conditions humanitaires déplorables et sans assistance dans la province du Kwilu. Ces personnes, dont les femmes et les enfants issus d'au moins 32.000 ménages, avaient été enregistrées entre les mois de mai et septembre 2025. Ces statistiques ont été révélées par OCHA après une évaluation multisectorielle, dont le rapport a été consulté par Radio Okapi jeudi 23 octobre.

OCHA note que plus de 80% de ces personnes ont fui les atrocités de la milice Mobondo à Kwamouth, et les autres ont fui leurs milieux de vie à la suite des inondations et des pluies abondantes.

Ces personnes ont besoin d'abri, d'articles ménagers essentiels, de nourriture, d'eau potable, de soins médicaux et de protection.

A ce sujet, le député national, élu de Bagata, Garry Sakata, plaide pour une assistance en leur faveur :

Ces personnes sont accueillies dans d'autres agglomérations comme: la ville de Bandundu, ville de Kikwit, le territoire de Bagata précisément dans la zone de santé de Bagata et de Kikongo, et le territoire de Masi-Manimba dans la Zone de Mosango, indique ce rapport de OCHA.

