Congo-Kinshasa: Braquages à Kinshasa - LAMUKA exige des moyens conséquents pour la police nationale

Face à la recrudescence des braquages à Kinshasa, la plateforme LAMUKA recommande au gouvernement de doter la Police nationale congolaise de moyens conséquents.

Cette plateforme de l'opposition a fait cette mise au point dans une déclaration rendue publique le jeudi 23 octobre 2025, à Kinshasa.

Le porte-parole de LAMUKA, Prince Epenge, estime qu'une solution radicale de protection civile s'impose.

« Le braquage de Bibwa, survenu ce mercredi, est sans nul doute un braquage de trop. Dans cette même commune de la N'Sele, il y a eu un autre braquage du côté de la Plaza. Il est urgent que les autorités assument leurs responsabilités. Malheureusement, pendant que les populations braquées gémissent et pleurent, c'est le silence de mort, le silence de cathédrale du côté du ministère de l'Intérieur, du gouverneur de la ville de Kinshasa et du chef de la police », a-t-il souligné.

Ce cadre de l'opposition a également déploré la circulation d'armes entre les mains de civils dans la capitale.

Prince Epenge affirme que les éléments de la police sont souvent incapables d'intervenir lors des braquages dans les quartiers reculés, faute de moyens matériels, financiers et humains.

Il y a une semaine, un braquage a eu lieu à la Rawbank de la place Victoire, dans la commune de Kasa-Vubu.

Selon des sources sécuritaires, un groupe d'individus lourdement armés a fait irruption dans cette banque, tirant des coups de feu en l'air et prenant en otage de nombreux employés et clients.

Après des échanges, les braqueurs ont été maîtrisés par les forces de défense et de sécurité.