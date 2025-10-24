Congo-Kinshasa: L'ADIR plaide pour un dialogue inclusif au pays

L'Alliance pour le dialogue inclusif et la réconciliation (ADIR) estime que seuls des pourparlers sincères peuvent permettre aux Congolais de surmonter les différentes crises qui secouent leur pays. Lors d'un entretien accordé mercredi 22 octobre à Radio Okapi, le porte-parole de ce mouvement socio-politique, Mike Mbaya, a encouragé les Congolais de toutes tendances à faire preuve de modération afin de favoriser le développement.

Il a appelé le Chef de l'État à tendre la main à tous les Congolais disposés à s'asseoir autour d'une table pour dialoguer :

« La paix ne proviendra jamais d'ailleurs ou de l'extérieur. La paix ne proviendra que de nous. Et je lance solennellement un message au chef de l'État, Son Excellence Félix Tshiseke Ditilombo, à pouvoir tendre la main à toutes ces filles et à tous ces fils congolais, pour que nous puissions nous mettre autour d'une table, identifier les vraies causes de nos crises et voir comment nous pouvons trouver des solutions ».

Selon lui, même ceux qui ont pris les armes contre le pouvoir établi en RDC doivent être écoutés. « Qu'ils nous disent leurs vraies revendications. Mais au moins nous devons les écouter aussi. S'il faut les condamner, nous allons les condamner », a insisté Mike Mbaya.

L'objectif final de cette démarche, a-t-il poursuivi, c'est la réconciliation nationale et la promotion d'une paix définitive en République démocratique du Congo.