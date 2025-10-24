Le clergé catholique rassuré après sa rencontre avec le chef de l'Etat.

L'actualité nationale, marquée ces dernières semaines par la traque des gangs de « Bébés noirs » par les unités de la Direction générale de la Sécurité présidentielle, était au menu de la réception que le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a accordée en soirée à la Résidence du Plateau, jeudi 23 octobre, à une délégation du clergé catholique conduite par l'Archevêque de Brazzaville, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou.

Le chef de l'Etat et ses hôtes ont auparavant échangé sur les conclusions de la 54è assemblée plénière annuelle du clergé au terme de laquelle de nouveaux évêques ont été présentés.

Particulièrement préoccupés par le déroulement de l'opération lancée il y a plusieurs jours à Brazzaville contre les « bébés noirs » ou « kulunas », jeunes gens auteurs d'actes de violence d'une extrême gravité contre les paisibles populations, les hommes d'église ont voulu en connaître les tenants et aboutissants auprès du président de la République qu'assistaient pour la circonstance le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, et son Conseiller politique, Rodrigue Malanda Samba.

Au sortir de l'audience, le chef de la délégation des évêques s'est exprimé en ces termes : « Le président de la République nous a expliqués en long et en large le sens de cette opération, indiquant que malgré la douleur, malgré les interprétations qu'il peut y avoir, l'objectif est de faire en sorte que du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest le Congo puisse vivre en paix. Il s'engage à rassurer les populations sur la poursuite de cet objectif ». L'Archevêque de Brazzaville a souligné que cette question faisait partie des points essentiels de l'audience et que la délégation a obtenu les réponses appropriées.