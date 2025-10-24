Gabon: Lambaréné - Le Dr Akure Davain Séraphin exprime sa gratitude et offre un lot de médicaments au dispensaire de Magnang

Élu dès le premier tour lors des élections législatives du 27 septembre dernier, le Dr AKURE Davain Séraphin, député du 2e arrondissement de Lambaréné, a tenu à remercier chaleureusement ses électeurs, en particulier les populations du quartier Magnang, son fief d'origine.

Dans un message empreint de reconnaissance, le parlementaire a salué la confiance et le soutien massifs qui lui ont permis d'accéder à la députation : « À mon tour, je voudrais remercier les électeurs du 2e arrondissement de Lambaréné, en commençant par les populations de Magnang, pour la confiance et le soutien que vous m'avez témoigné lors des élections du 27 septembre dernier. Grâce à vous, j'ai eu l'honneur d'être élu député dès le premier tour », a déclaré le Dr Akure Davain Séraphin.

Conscient des difficultés rencontrées par les habitants, notamment le manque récurrent de médicaments au dispensaire local, le député a souhaité poser un acte concret. Empêché d'être présent physiquement, il a délégué son Directeur de campagne, M. Hugues Endama Ndong, pour procéder à la remise d'un lot de médicaments au Major Guekwagna SA Mamadou Jonas, responsable du dispensaire de Magnang.

Ce geste, a souligné le Dr Akure, s'inscrit dans une démarche de proximité et de solidarité avec les populations :« Ce don est l'expression de ma gratitude et de mon engagement à rester proche de vous. Ensemble, continuons à œuvrer pour un Lambaréné plus fort, plus uni et plus solidaire. »

À travers cette initiative, le député du 2e arrondissement réaffirme sa volonté d'être à l'écoute de ses concitoyens et de répondre, autant que possible, à leurs besoins prioritaires. Pour lui, la santé communautaire constitue un pilier essentiel du développement local et une priorité de son mandat parlementaire.